Mùa Giáng sinh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhà thờ Đức Bà được khởi công năm 1877 và hoàn thành sau 3 năm xây dựng, do kiến trúc sư J.Bourad thiết kế. Phương án của ông vượt qua 17 đồ án khác, giành chiến thắng trong cuộc thi kiến trúc. Cũng chính ông trúng thầu thi công và giám sát công trình. Ngày 11/4/1880, lễ cung hiến và khánh thành được cố đạo Colombert tổ chức trọng thể với sự có mặt của Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers. Đây là một trong những nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Sài Gòn. Mọi chi phí xây dựng, trang trí nội thất đều do Soái phủ Nam Kỳ đảm trách với tổng số tiền thời đó là 2,5 triệu franc. Vì vậy, thời gian đầu, công trình có tên là Nhà thờ Nhà nước, do nhà nước Pháp xây dựng và quản lý.