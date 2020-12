Mùa lễ hội cuối năm 2020: 12 bộ phim không thể bỏ lỡ dịp Giáng Sinh

Mùa Giáng sinh cuối năm 2020, hàng loạt phim điện ảnh đổ bộ màn ảnh rộng, báo hiệu cuộc cạnh tranh phòng vé gay cấn. Dù thích phim hài, hoạt hình, phim tâm lý tình cảm hay phim hành động bom tấn, bạn đều được đáp ứng bằng tác phẩm phù hợp với sở thích.

Dưới đây là những phim chiếu rạp trong mùa lễ hội cuối năm 2020.

Riam: Nữ Quái Nổi Loạn

Ngày khởi chiếu: 04/12/2020

Thời lượng: 108 phút

Diễn viên: Ranee Campen, Napapa Thantrakul, Akom Preedakul, Robert Saikwan, Pramote Pathan

Đạo diễn: Prueksa Amaruji

Thể loại: Hài, hành động

Riam: Nữ Quái Nổi Loạn xoay quanh cô nàng Riam sống ở ngôi làng Bangnamgroi. Cô rất ghen tị với chị gái mình là Ram vì chị gái cô xinh đẹp, dịu dàng và giỏi trong mọi việc. Người dân trong làng luôn so sánh Riam và Ram khiến Riam càng khó chịu hơn. Vì vậy, Riam thường đi chơi và tập luyện võ thuật cùng những anh bạn khác như Sorn, Toh và Moh. Một ngày nọ, một tên giang hồ có biệt danh Răng Đỏ đã đến và bắt cóc Ram và đe dọa ngôi làng yên bình này. Riam liền lập kế hoạch giải cứu Ram và dân làng. Liệu Riam có thành công trong kế hoạch này?

Riam: Nữ Quái Nổi Loạn xoay quanh cô nàng Riam sống ở ngôi làng Bangnamgroi

Lừa đảo gặp lừa đảo

Ngày khởi chiếu: 25/12/2020

Thể loại: Hài, tình cảm

Diễn viên: Nadech Kugimiya, Baifern Pimchanok, Bank Thiti

Phim xoay quanh lần gặp gỡ "oan gia" giữa siêu lừa đảo Tower (Nadech) cùng cô nàng bị lừa tình Ina (Baifern). Cả hai sẽ cùng hợp tác trong phi vụ "lừa lại tên lừa đểu" Petch (Bank) - tên bạn trai bội bạc của Ina bằng những chiêu trò không hồi kết...

Josée, Nàng Thơ Của Tôi

Ngày khởi chiếu: 18/12/2020

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

Diễn viên: Han Ji-min, Nam Joo-hyuk

Đạo diễn: Kim Jong-kwan

Josée, Nàng Thơ Của Tôi là câu chuyện tình nên thơ nhưng đầy trắc trở của cậu sinh viên Young-seok và cô gái bị khiếm khuyết Josee. Mặc dù vậy, cô vẫn sống và mong được hòa mình vào thế giới hiện tại. Nhờ tình yêu, cô đã được nhìn ngắm thế giới mà mình luôn ao ước nhưng trước mặt họ vẫn còn rất nhiều rào cản.

Josée, Nàng Thơ Của Tôi bộ phim Hàn remake từ truyện Nhật.

Kẻ săn mộ - Collectors

Ngày khởi chiếu: 4/12/2020

Đạo diễn: Park Jeong-Bae

Diễn viên: Lee Je Hoon, Jo Woo Jin, Shin Hye Sun, Im Won Hee

Thể loại: Phiêu lưu, Hành động, tội phạm

Quốc gia: Hàn Quốc.

Kẻ Săn Mộ - Bom tấn triệu vé đứng đầu rạp phim tại Hàn Quốc nhiều tuần liên tiếp đã chính thức có mặt tại Việt Nam.Kẻ săn mộ là bộ phim về hành trình đổi đời nhờ truy tìm những món cổ vật giá trị liên thành nằm ẩn sâu trong lòng đất của một nhóm săn mộ chuyên nghiệp gồm Kang Dong-goo (Lee Je Hoon) - kẻ có thể tìm ra kho báu chỉ bằng cách ngửi mùi đất, Tiến sĩ Jones (Jo Woo Jin) - chuyên gia nghiên cứu tranh cổ mộ, và Sabdari (Lim Won Hee) - huyền thoại đào mộ.

Tài năng của nhóm săn mộ lọt vào tầm ngắm của người quản lý cấp cao tại viện trưng bày cổ vật. Họ bắt tay nhau hợp tác trong phi vụ tìm kiếm một kho báu vô giá thời cổ đại.

Wonder Woman 1984

Ngày khởi chiếu: 18/12/2020

Đạo diễn: Patty Jenkins

Diễn viên: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright

Thể loại: Hành độngQuốc gia: Mỹ.

Wonder Woman 1984 lấy bối cảnh năm 1984. Nữ siêu anh hùng Wonder Woman (Gal Gadot đóng) với sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác. Trong cuộc sống thường ngày, cô khoác lên mình lớp vỏ bọc với cái tên Diana Prince, một phụ nữ quyến rũ và thành đạt trong lĩnh vực lịch sử, nghệ thuật. Đoạn trailer còn gây chú ý với chi tiết người yêu của Wonder Woman vẫn xuất hiện dù đã qua đời trong phần một.

Nữ siêu anh hùng Wonder Woman (Gal Gadot đóng) với sứ mệnh thực thi công lý và bảo vệ thế giới khỏi cái ác.

Nghề siêu khó

Ngày khởi chiếu: 11/12/2020

Đạo diễn: Lee Byeong-heon

Diễn viên: Ryu Seung-yong, Lee Hanee, Jin Sun-kyu, Lee Dong-hwi, Gong Myoung

Thể loại: Hài, hành Động.

Nhóm điều tra do đội trưởng Ko (Ryu Seung-yong) lãnh đạo đứng trước nguy cơ giải tán nhờ chuỗi “thành tích” thất bại đáng sợ. Cơ hội cuối cùng để cứu vớt sự nghiệp của họ chính là phải triệt phá một băng đảng buôn bán ma tuý tầm cỡ quốc tế.

Để làm được điều đó, đội trưởng Ko và các thành viên trong nhóm cải trang thành những nhân viên bán gà tại một quán ăn đối diện hang ổ của kẻ địch. Trớ trêu thay, món gà rán của họ quá ngon và nhà hàng bỗng chốc nổi như cồn, căn cứ địa có nguy cơ bại lộ khiến 5 cảnh sát chìm rơi vào những nguy hiểm khó lường.

Songbird - Giữa tâm dịch

Ngày khởi chiếu: 11/12

Đạo diễn: Adam Mason

Diễn viên: K.J. Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Demi Moore, Alexandra Daddario, Bradley Whitford, Peter Stomare, Paul Walter Hauser

Thể loại: Hòa nhạc, tâm Lý, tình cảm.

Lấy bối cảnh tương lai gần, bộ phim đặt ra trường hợp giả tưởng virus Corona biến đổi và gây ra đại dịch COVID-23. Chuyện phim xoay quanh Nico, nhân viên giao hàng có khả năng miễn nhiễm với virus và Sara, cô bạn gái xinh đẹp đang cách ly tại nhà.

Sau khi bà của Sara mất, cô có khả năng đã bị nhiễm bệnh và sắp bị trục xuất khỏi tư gia. Liệu rằng Sara có thật sự nhiễm bệnh và Nico có thể làm gì để giúp người mình yêu?

Trục quỷ

Ngày khởi chiếu: 04/12/2020

Thể loại: Kinh dị

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên: Sean Harris, Jessica Brown Findlay, Jason Thorpe, Anya McKenna-Bruce, Jean St. Clair

Đạo diễn: Christopher Smith.

Trục Quỷ lấy bối cảnh nước Anh đầu những năm 1930 khi Mục sư Linus cùng vợ là Marianne và con gái Adelaide chuyển tới một thị trấn nhỏ ở Anh. Linus được Giáo hội giao nhiệm vụ khôi phục đức tin của dân làng sau khi gia đình Mục sư trước biến mất một cách bí ẩn ngay trong chính căn nhà mà anh vừa dọn vào.

Trục Quỷ - Câu chuyện rùng rợn về ngôi nhà ma ám đáng sợ nhất nước Anh.

Chị Mười Ba

Ngày khởi chiếu: 18/12/2020

Đạo diễn: Võ Thanh Hòa

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn

Thể loại: Hành động, phiêu lưuQuốc gia: Việt Nam.

Ở phần này, Chị Mười Ba đưa Kẽm Gai, tay đàn em cũ vừa mới ra tù, lên Đà Lạt để làm việc cho tiệm Gara của mình. Tại đây, Kẽm Gai dường như đã tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc.

Tuy vậy, anh sớm trở thành đối tượng bị tình nghi giết hại Đức Mát - em trai của đại ca Thắng Khùng khét tiếng đất Đà Lạt - và phải trốn chạy. Với thời hạn chỉ ba ngày, liệu Chị Mười Ba có minh oan được cho Kẽm Gai và cứu anh em An Cư Nghĩa Đoàn khỏi mối đe doạ mới? Liệu có bí mật khủng khiếp nào khác đang được che giấu?

Người cần quên phải nhớ

Ngày khởi chiếu: 25/12

Đạo diễn: Đỗ Đức Thịnh

Diễn viên: Hoàng Yến Chibi, Trần Ngọc Vàng, HuyMe, Karen Nguyễn, Thái Hòa, Thanh Thuý, Nguyễn Dương, NSƯT Đức Hải...

Thể loại: Hài, hành động, tình cảm.

Người cần quên phải nhớ xoay quanh Loan, nữ phóng viên năng động và nhạy bén. Nghi ngờ cái chết đột ngột của cha mình, cô quyết tâm sử dụng kiến thức nghiệp vụ nhằm vén màn bí mật bằng mọi giá.

Trên hành trình “phá án”, Loan vô ý khiến Bình, gã giang hồ tưởng ngầu mà dễ mến bị chấn thương rồi mất trí nhớ. Trải qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, hai người họ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Doraemon: Nobita và những bạn khủng long mới

Ngày khởi chiếu: 18/12

Đạo diễn: Kazuaki Imai

Thể loại: Hoạt Hình.

Trong lúc đang tham gia hoạt động khảo cổ ở cuộc triễn lãm khủng long, Nobita tình cờ tìm thấy một viên hóa thạch và cậu tin rằng đây là trứng khủng long.

Nobita liền mượn bảo bối thần kỳ "khăn trùm thời gian" của Doraemon để giúp viên hóa thạch trở lại thời của chúng nhưng ngay sau đó, quả trứng liền nở ra cặp khủng long song sinh. Ngạc nhiên hơn hết, đây lại là loài khủng long mới hoàn toàn và chưa từng được phát hiện.

Soul - Cuộc sống nhiệm màu

Ngày khởi chiếu: 25/12

Đạo diễn: Pete Docter, Kemp Powers

Diễn viên: Tina Fey, Jamie Foxx, John Ratzenberger

Thể loại: Gia đình, hoạt Hình, phiêu lưu.

Điều gì khiến bạn là chính bạn? Cuối năm nay, hãng phim hoạt hình danh tiếng Pixar sẽ trình làng tác phẩm mới mang tên Soul - Cuộc sống nhiệm màu với nhân vật chính là Joe Gardner (Jamie Foxx lồng tiếng), giáo viên dạy nhạc ở trường trung học.

Anh vừa nhận được cơ hội duy nhất trong đời - tham gia chơi Jazz cho ban nhạc nổi nhất thành phố. Nhưng bước chân sai lầm đã đưa anh từ thành phố New York hoa lệ đến Cõi Trước – một nơi kỳ diệu mà ở đó, các linh hồn mang tính cách, sở thích trước khi họ đi đến Trái Đất.

Quyết tâm trở về cuộc đời của chính mình, Joe hợp tác với một linh hồn bất hảo mang tên 22 (lồng tiếng bởi Tina Fey) - người chưa bao giờ hiểu được sự hấp dẫn của cuộc sống loài người. Joe cố gắng hết mình để cho 22 thấy cuộc sống này nhiệm màu như thế nào, đồng thời anh cũng khám phá ra câu trả lời quan trọng cho đời người.