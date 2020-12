Những điều không nên làm trong ngày Giáng sinh

Không bật các bài hát không liên quan đến Noel

Dù bạn có ghét Giáng sinh như thế nào, việc để không khí thiếu vắng một chút âm thanh của ngày lễ thật sự không phải là một ý hay. Bởi dù ít hay nhiều, chúng ta vẫn đang tận hưởng một trong những ngày lễ vô cùng thiêng liêng. Vì vậy, hãy cố gắng để khoảng thời gian đó trở nên trọn vẹn nhất. Bạn có thể bật những bài hát đã lâu đời như Jingle Bells hay We wish you a Merry Christmas, hoặc bất kì bài hát nào có nội dung về Giáng sinh để cùng hòa chung vào không khí tuyệt vời ngày hôm ấy.

Không xích mích với gia đình

Gia đình nào cũng đều có một số những xích mích không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Tuy nhiên, khi vào Giáng sinh và đặc biệt là trước thềm năm mới, hãy để những cuộc cãi vã ấy sang một bên và cố gắng nhắc nhở bản thân rằng dù họ có làm gì xấu xa đi chăng nữa, những con người ấy vẫn là một phần gia đình của bạn, đó là sự thật dù bạn có chối bỏ hay ghen ghét họ đến như thế nào.

Đây là ngày lễ của sự yêu thương và gắn bó, hãy cùng tận hưởng Noel đúng theo tinh thần của nó và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng vào một khoảng thời gian khác.

Không nên mặc trang phục rườm rà

Đến với Giáng sinh là vô vàn những món ăn đặc trưng của ngày lễ, khiến cho “chiếc bụng béo” sẽ dễ dàng xuất hiện. Vì vậy, để có thể thưởng thức toàn bộ những chiếc bánh quy thơm ngon cùng với vài cốc cacao sữa nóng, hãy mang theo những bộ quần áo thoải mái như quần sweatpants và áo nỉ oversized chẳng hạn. Nếu bạn muốn chụp ảnh cùng gia đình và bạn bè, thì bạn nên tách riêng hai phần ăn và chụp ra xa nhau để có thể kịp thời thay đồ phù hợp.

Không được quên chụp ảnh

Dù bạn có không thích đứng trước ống kính hay không biết phải tạo dáng thế nào cho đẹp, nhưng những bức hình Giáng sinh là một trong những điều không thể thiếu trong album ảnh cuộc đời của bạn. Kể cả đó chỉ là những nụ cười gượng gạo, nhưng đến khi bạn nhìn lại vào bức ảnh đó trong một vài năm sau, khi ấy, bạn sẽ không còn giả vờ mỉm cười nữa. Kỉ niệm có thể ở trong tâm trí của bạn mãi mãi nếu có những bức ảnh như phương tiện hỗ trợ lưu giữ chúng, thường xuyên nhắc nhở bạn về quãng thời gian tuyệt vời bạn từng có với người thân và gia đình.

Không được quên quà

Điều tệ nhất bạn có thể làm trong Noel chính là quên không chuẩn bị quà cho bạn bè và người thân, đặc biệt đối với những người đã đề cập với bạn về những món quà đó. Vì vậy, đừng bao giờ quên chuẩn bị quà, bởi họ chắc chắn sẽ không quên bạn đâu. Nếu bạn thật sự bận rộn và không thể nghĩ đến bất kì món quà nào, hãy mua một chai rượu đến nhà và cùng nhau thưởng thức ngày lúc đó, vừa nhanh gọn vừa ý nghĩa.

Không hỏi về việc khi nào bạn được mở quà (trừ khi bạn vẫn đang là một đứa bé 9 tuổi)

Chúng ta khi nhận được một gói quà thường sẽ nghĩ: Khi nào thì được mở? Trong này là gì nhỉ? Có bao nhiêu quà trong đống này là của mình? Hoặc liệu món quà này có bằng với quà của mình cho họ không?

Hãy thật bình tĩnh, tận hưởng từng phút giây của Giáng sinh và chờ đến khi nào người tặng bạn món quà ấy bảo bạn mở quà. Điều này còn tăng cảm giác mong chờ và làm cho món quà trở nên giá trị hơn.

Không chê quà của người khác

Việc không thích một món quà nào đó người khác tặng mình là một điều thường thấy. Tuy nhiên, dù đó là cái gì đi chăng nữa và có là ai thì cũng vậy, bạn hãy mỉm cười và cảm ơn họ, bởi đó cũng là công sức và sự quan tâm của người ấy đối với bạn. Như vậy sẽ thể hiện bạn là một con người tinh tế và luôn tôn trọng người khác.

Không được quên tận hưởng

Dù bạn có hơi chóng mặt một chút, hoặc tâm trạng không được vui vẻ sau một ngày làm việc dài, nhưng hãy cố gắng ngồi lại bên gia đình và bạn bè của mình, cùng họ đón Giáng sinh, ăn bánh quy và xem những bộ phim yêu thích. Có khi, đây cũng chính là một trong những cách giúp bạn thư giãn. Hãy tham gia vào việc nhà nhiều hơn hoặc những thứ bạn chưa từng làm cùng gia đình, như ngồi lại và thật sự tập trung vào các câu chuyện ông bà kể, hay cùng mẹ vào bếp chuẩn bị bữa cơm tươm tất cho mọi người. Đừng để những thời gian găn bó quý báu ấy trôi qua vô nghĩa.

Cuối cùng, đừng quên nói lời cảm ơn, xin lỗi và yêu thương đến người thân và gia đình của mình nhé!.