Mới mãn hạn tù, nam thanh niên lại đối mặt vòng lao lý vì mua bán ma túy

(VTC News) -

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp Công an phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi bắt quả tang V.V.T. (20 tuổi, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 61 viên nén và 7 túi nilon chứa chất rắn màu trắng (T. khai nhận đây là ma tuý) và một số đồ vật liên quan.

V.V.T. cùng tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

​Theo cơ quan chức năng, .​V.V.T. có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa được mãn hạn tù hồi tháng 1/2023.

Được biết, năm 2022, cơ quan chức năng Quảng Nam khởi tố 2 đối tượng mới ra tù và đi trộm cắp để kiếm tiền "nướng" vào ma túy.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Kiếm (36 tuổi) và Lê Văn Dũng (32 tuổi, cả hai cùng trú TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Kiếm, Lê Văn Dũng là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Bản thân Kiếm, Dũng là người nghiện ma túy và vừa mới chấp hành xong án phạt tù.

Tuy nhiên, khi trở về địa phương, để có tiền mua ma túy sử dụng, cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Ngày 5/10/2022, khi đi ngang qua một công trình đang xây dựng trên địa bàn phường An Phú, TP Tam Kỳ, thấy không có người trông coi tài sản, Kiếm và Dũng đã trộm cắp các thiết bị thi công rồi đem bán lấy tiền.