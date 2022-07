Mâu thuẫn với bác ruột, cháu trai 2 lần ra tay sát hại

(VTC News) -

Tối 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Bàn (SN 1992, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc khoảng 21h00’ ngày 28/7/2022, tại nhà bà Nguyễn Thị Hiển (SN 1955, ở thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yên), khi chuẩn bị đi tắm bà Hiển phát hiện ở cửa nhà tắm có 1 thanh kim loại được nối dây điện từ ổ cắm. Nghi ngờ có người muốn sát hại mình nên bà Hiển đến trình báo cơ quan Công an.

Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan Công an (Ảnh CA Bắc Giang).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh. Cùng ngày đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Nguyễn Văn Bàn, cùng trú tại địa chỉ trên (là cháu ruột của bà Hiển), đầu thú về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 2020 đến nay, gia đình Bàn gồm 4 người đến ở nhờ nhà bác ruột là bà Hiển. Qua 2 năm sống cùng, 2 bên thường xuyên va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày, dẫn tới cãi vã, đánh chửi nhau. Lâu dần, Bàn nảy sinh lòng thù hận, ghét bỏ và có ý định sát hại bác ruột của mình.

Đầu tháng 6/2022, Bàn đi chợ mua gói thuốc chuột dạng bột mang về pha nước sau đó đổ vào thức ăn để đầu độc bà Hiển. Hậu quả, bà Hiển bị ngộ độc và đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Gần một tháng sau, tối ngày 28/7, Bàn tiếp tục sử dụng dây diện, thanh kim loại, đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm bà Hiển hay sử dụng để tạo thành “công cụ” nhằm giết người.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Bàn về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định.