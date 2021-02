Kỹ sư giết bác ruột ở Bắc Ninh khai đưa 600 triệu đồng 'chạy án' cho ai?

(VTC News) -

Cuối tháng 1/2021, bị cáo Lê Thanh Hưng (SN 1991, trú tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh; là kiến trúc sư; thuê trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là bà N.T.N. (SN 1965, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh; là chị ruột của mẹ Hưng).

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, Hưng nhiều lần khai động cơ, mục đích gây án của mình nhằm có tiền để “chạy án”.

Trước đó, cuối tháng 11/2019, Hưng bị TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Để được mức án này, Hưng khai đã phải chi khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết.

Bị cáo muốn chấp hành án tại Công an quận Tây Hồ nhưng không còn tiền, nên đã lên kế hoạch sát hại chính bác ruột của mình để cướp tài sản.

Bị cáo Lê Thanh Hưng tại cơ quan công an.

Theo nội dung bản Kết luận điều tra số 74/KLĐT.PC02 của Công an tỉnh Bắc Ninh, Hưng khai đã đưa hơn 600 triệu đồng cho ông H.T.A, cán bộ thuộc một cục của Bộ Công an; và ông N.Đ.C, cán bộ Công an quận Tây Hồ.

Trong cáo trạng số 163/CT-VKS-P2 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 30/11/2020, Hưng khai còn đưa tiền chạy án cho thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Văn phòng luật sư Đức Thịnh (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh) - người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Hưng tại phiên tòa sơ thẩm cũng khẳng định, thân chủ của ông nhiều lần khai về nguyên nhân, động cơ sát hại bà N.T.N. vì cần tiền "chạy án" ở Hà Nội.

"Sau khi chi hơn 600 triệu đồng để “chạy” về mức án 30 tháng tù, Hưng cần thêm tiền để “chạy” chấp hành án ở quận Tây Hồ nên đã thực hiện hành vi phạm tội tại nhà bác ruột", luật sư Thịnh cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo luật sư Thịnh, đây chỉ là lời khai một phía từ bị cáo Hưng, lời khai này đã được cán bộ điều tra ghi chép đầy đủ trong các bản cung cùng với các tài liệu liên quan, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chuyển đến Công an TP Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Luật sư Thịnh cũng cho rằng, nếu thông tin Hưng đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an và thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ án xảy ra vào năm 2019 ở Hà Nội là sự thật thì hành vi này có dấu hiệu của tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" hoặc trong nhóm tội Xâm phạm hoạt động tư pháp quy định ở Bộ luật Hình sự 2015.

"Nếu việc chạy án và Hưng giết người để lấy tiền chạy án là có thật thì sự việc rất nghiêm trọng. Các cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao phải vào cuộc quyết liệt, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh", luật sư Thịnh nói.