Liên tục họp bàn đối phó COVID-19, các cơ quan Mỹ thành ổ dịch

(VTC News) -

Nhiều cơ quan lập pháp Mỹ tổ chức cuộc họp cuối năm theo hình thức trực tuyến. Nhưng từ Montana đến Pennsylvania, các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát dự định tổ chức các cuộc họp trực tiếp mà không bắt buộc người tham gia đeo khẩu trang.

Các quan chức y tế Mỹ cho biết động thái này gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính các nghị sỹ, nhân viên, nhà vận động hành lang, công chúng và các nhà báo có mặt tại buổi họp.

Theo dữ liệu của hãng tin AP, hiện nước Mỹ có hơn 250 nhà lập pháp mắc COVID-19, trong đó có ít nhất 7 người dã chết.

Hôm 5/1, cơ quan lập pháp bang Montana tổ chức một cuộc họp mà không có các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Đa số đảng viên Cộng hòa từ chối các yêu cầu của đảng Dân chủ về việc họp trực tuyến hoặc hoãn lịch đến khi vaccine COVID-19 được phổ biến rộng rãi hơn. Yêu cầu về việc bắt buộc đeo khẩu trang và xét nghiệm COVID-19 cho những người tham dự cũng bị từ chối.

“Nếu buổi họp được tổ chức không có các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, rất có thể virus sẽ lây lan và khiến chúng ta mắc bệnh nghiêm trọng...”, Drenda Niemann, nhân viên y tế quận Lewis và Clark, cho biết.

Thay vì đưa ra các nguyên tắc phòng chống COVID-19 trước phiên họp, đảng Cộng hòa lại quyết định xem xét và cập nhật chính sách tại các cuộc họp trực tiếp. Chủ tịch Thượng viện bang Montana - đảng viên đảng Cộng hòa - Jason Ellsworth cho biết việc họp tập trung không chỉ giúp các quan chức “đối phó với tình hình trôi chảy hơn” mà còn khiến họ có được “tự do cá nhân và trách nhiệm”.

Các nhà lập pháp tại New Hampshire dự định tổ chức phiên họp đầu tiên vào ngày 7/1 tại đại học New Hampshire, bất chấp việc ông Dick Hinch - Chủ tịch Hạ viện New Hampshire - chết vì COVID-19 vào ngày 9/12. Ông Hinch mất chỉ một tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức tại một sự kiện tổ chức ngoài trời.

Các cơ quan lập pháp ở Alaska, North Dakota và Washington đều yêu cầu quan chức đeo khẩu trang, nhưng Pennsylvania lại không có quy định này. Ngay cả các hãng tin tức tới đưa tin về các sự kiện của chính phủ Mỹ cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của phóng viên.