Lãnh đạo thế giới phải tiêm phòng COVID-19 mới được dự họp Đại hội đồng LHQ

(VTC News) -

Ủy viên Các vấn đề Quốc tế của thành phố New York, bà Penny Abeywardena, cho biết các quan chức thành phố coi địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) là một "trung tâm hội nghị", tức là nơi này nằm trong danh sách yêu cầm tiêm phòng của New York.

“Chúng tôi tự hào góp phần vào những nỗ lực không ngừng để giữ cho tất cả những người tham dự UNGA và người dân New York được an toàn trong đại dịch”, bà Abeywardena, cùng thị trưởng New York Bill de Blasio, tuyên bố.

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải tiêm phòng COVID-19 để dự cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: AP)

Để phục vụ công tác chuẩn bị, thành phố New York sẽ cung cấp vaccine Johnson & Johnson và xét nghiệm miễn phí cho các khách mời đến dự cuộc họp.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid đã chấp nhận yêu cầu tiêm phòng.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho rằng việc bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 là hành vi vi phạm quyền của các quốc gia tại Liên hợp quốc.

“Chúng tôi tin rằng không nên đưa ra thêm yêu cầu nằm ngoài các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hợp lý, bởi việc này có thể ngăn cản các quốc gia thành viên tham dự cuộc họp”, ông Nebenzia đã phản ánh tới chủ tịch Shahid.

Đại sứ Nga yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vấn đề này vào ngày 16/9. Ông Nebenzia lập luận rằng quy định này là bất công với những người không thể tiêm vaccine vì lý do y tế và người mắc COVID-19 đã khỏi. Ông cũng chỉ ra rằng nhiều người đã tiêm các loại vaccine COVID-19 chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận.

Hiện vẫn chưa rõ yêu cầu tiêm phòng tại UNGA sẽ được thực hiện bằng phương thức nào. Phát ngôn viên của thị trưởng de Blasio, ông Mitch Schwartz cho biết việc này sẽ phụ thuộc vào quyết định của Liên hợp quốc.

Trong cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này, mỗi nhà lãnh đạo tham dự trực tiếp chỉ được đưa theo 6 người đến trụ sở Liên hợp quốc, và chỉ 4 người được vào hội trường cuộc họp. Tất cả nhân viên trong tòa nhà cũng buộc phải tiêm phòng COVID-19.