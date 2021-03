Lần đầu Việt Nam có chứng chỉ tiếng Anh chuyên biệt cho GV mầm non, tiểu học

(VTC News) -

Ngày 22/3, Viện Phát triển Tài năng Quốc tế, thành viên Tổ chức Giáo dục EQuest, đại diện tổ chức giáo dục INTESOL WORLDWIDE (Anh Quốc) tại Việt Nam, ra mắt chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành riêng cho giáo viên mẫu giáo, mầm non và tiểu học.

Đây là chứng chỉ quốc tế về kỹ năng giảng dạy tiếng Anh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam dành riêng cho giáo viên tiếng Anh thiếu nhi, cấp độ 5/7 theo khung chứng chỉ của Vương Quốc Anh.

Chương trình được đào tạo theo cả hình thức trực tuyến và thực hành giảng dạy trực tiếp, gồm 2 khóa học phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non (giáo viên dạy học sinh từ 0 – 5 tuổi) và phương pháp giảng dạy tiếng anh cho học sinh mẫu giáo và tiểu học (giáo viên dạy học sinh từ 5 – 10 tuổi).

Các khóa học kéo dài từ 150 giờ (đối với chương trình đào tạo trực tuyến) và 30 giờ trực tiếp tham gia thực hành giảng dạy, hội thảo giáo dục.

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ (Diploma) đào tạo giáo viên mầm non, mẫu giáo và tiểu học do tổ chức INTESOL Worldwide (Anh Quốc) cấp và được kiểm định bởi ALAP (Awarding Language Acquisition for Professionals) – một trong những tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu tại Vương Quốc Anh.

Ngoài giờ học trực tuyến, học viên có thể tham gia khóa học thực hành, hội thảo giáo dục.

Chứng chỉ có giá trị toàn cầu giúp các thầy cô giáo có thể đạt yêu cầu sư phạm chuẩn hóa quốc tế, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động, mở rộng cơ hội nghề nghiệp đến những tổ chức giáo dục, trường mầm non quốc tế tại Việt Nam hoặc tìm được công việc giảng dạy ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Trong khóa học, học viên sẽ được đào tạo về những kỹ năng rất thiết thực trong hoạt động giảng dạy tiếng Anh như tâm lý học và sự phát triển của trẻ nhỏ, tổ chức và quản lý lớp học, phương pháp và công cụ soạn giáo án, quy trình kiểm tra và đánh giá…