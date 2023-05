Lâm Đồng: Nhóm thanh niên hành hung 7 người trong một gia đình

Chiều 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, triệu tập khẩn cấp Lê Sơn Chung (18 tuổi), Lê Sơn Trang (26 tuổi, cùng ngụ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An); Lê Khắc Linh (20 tuổi), Nguyễn Ngọc Thành (27 tuổi, cùng ngụ xã Hiệp An) và Đỗ Lê Hoàng Anh (19 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh). Đây là nhóm thanh niên xông vào nhà dân hành hung khiến 7 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu.

Thành viên gia đình ông Tùng bị thương nặng. (Ảnh: Trùng Dương).

Khoảng 20h ngày 19/5, gia đình ông Phạm Xuân Tùng (ngụ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) đang ăn tối tại nhà anh Phạm Xuân Thông (em ruột ông Tùng, ngụ cùng xã xã Hiệp An) thì bất ngờ bị nhóm thanh niên (khoảng 15 người) xông vào nhà hành hung, chém các thành viên trong gia đình, nhiều người phải nhập viện cấp cứu.

Ông Phạm Xuân Tùng bị gãy tay phải, chấn thương vùng đầu, mặt, lưng. Còn bà Lã Thị Nga (vợ ông Tùng) bị chấn thương vùng ngực, tay. Anh Phạm Công Tuấn (con ông Tùng) gãy xương ngón giữa tay phải. Anh ruột ông Tùng tên Phạm Xuân Thọ bị chấn thương vùng mặt và em rể Khưu Chí Giai chấn thương vùng mặt.

Ông Phạm Xuân Trúc (anh ông Tùng) bị nứt hộp sọ, chấn thương sọ não, gãy 2 xương sườn, chấn thương vùng mặt, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai anh em Sơn và Trang sống gần nhà ông Tùng.

Sau khi nhóm Lê Sơn Chung và Lê Sơn Trang nhậu say, cho rằng gia đình ông Tùng nói xấu bố mẹ của mình, nên cả nhóm rủ nhau đến nhà ông Tùng. Tại đây, nhóm thanh niên dùng xe máy tông trúng ông Tùng rồi lao vào đánh ông Tùng cùng người nhà khiến 7 người bị thương.

Công an huyện Đức Trọng trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của những người bị hại để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Zing News)