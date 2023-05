Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào siêu thị chém người dã man

(VTC News) -

Ngày 7/5, Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối với Phạm Đình Kiên (18 tuổi, trú tổ 53, phường Hòa An); Phạm Hoàng Vũ (18 tuổi, trú phường Hòa Phát); Phan Văn Bảo (trú tổ 33, phường Hòa Phát, cùng quận Cẩm Lệ); Nguyễn Đình Cường (trú 482/29 đường Nguyễn Phước Nguyên, tổ 30, phường An Khê, quận Thanh Khê), Lê Nguyễn Nhật Huy (17 tuổi, trú tổ 23, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cùng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, đêm 29/4, nhóm Kiên, Vũ, Bảo, Cường, Huy và một số thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại khu vực biển Đà Nẵng.

Nhóm côn đồ bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nhóm Kiên chỉ xác định được một người trong nhóm kia trú khu vực phường Mân Thái, quận Sơn Trà nên huy động người mang theo dao phóng lợn, 3 chĩa, mác truy tìm trả thù.

Trong đêm 29/4, nhóm Kiên tìm nhóm thanh niên kia nhưng không thấy. Đến khoảng 2h ngày 30/4, khi đi ngang quán nước trước siêu thị H.M, trên đường Võ Văn Kiệt thì nhóm Kiên thấy nam thanh niên có gương mặt, vóc dáng giống với một người trong nhóm đối thủ đang ngồi uống nước.

Lập tức, Kiên chỉ đạo cả nhóm cầm dao lao vào chém thanh niên này và những ai dám can ngăn.

Bất ngờ bị tấn công, nam thanh niên chạy vào siêu thị H.M rồi trốn trong toilet nhưng vẫn bị nhóm Kiên truy sát, chém nhiều nhát gây thương tích nặng.

Cơ quan điều tra Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, truy bắt những người có liên quan.

CHÂU THƯ