Bắt giữ nhóm côn đồ xông vào bệnh viện ở Long An, truy sát bệnh nhân cấp cứu

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, bắt khẩn cấp 4 kẻ trong nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An.

Đó là Huỳnh Bá Đức (19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng ngụ TP Tân An, tỉnh Long An và Lê Văn Thức (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Bốn người tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Long An)

Theo Công an TP Tân An, bước đầu, những người này khai xảy ra xô xát với anh N.N.B. tại quán karaoke. Anh B. bị một người trong nhóm dùng ly ném vào đầu và được bạn đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Sau đó, nhóm này rủ nhau cầm mã tấu vào bệnh viện tiếp tục tấn công anh B.

Trước đó, hồi 17h50 ngày 23/9, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận bệnh nhân N.N.B. trong trình trạng bị thương ở đầu và tay.

Đến 18h05, nhóm 6 người đi 2 xe máy (biển số 62K5-4197 và 81N1-00458) vào bệnh viện. Khi đến Khoa cấp cứu, 3 trong số 6 tên này cầm hung khí truy tìm anh B. và người đưa bệnh nhân vào viện.

Người đi cùng đang chờ anh B. liền chạy vào buồng cấp cứu, nấp dưới dàn máy thở. Nhóm 3 người nhìn thấy, dùng hung khí chém vào máy thở.

Thời gian nhóm 6 người vào Khoa cấp cứu gây rối và rời đi khoảng 2 phút. Trong lúc và sau khi gây rối, nhóm bị bảo vệ bệnh viện truy đuổi, đồng thời báo Công an phường 3, Công an TP Tân An, Công an hình sự tỉnh Long An.

Báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Long An cho hay, không có nhân viên y tế bị thương. Hai máy bị chém rớt khớp nối màn hình và thân máy.