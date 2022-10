Khởi tố nhóm côn đồ chém người đàn ông trước cổng bệnh viện ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 12/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân xác định 4 nghi phạm dùng hung khí chém gây thương tích cho anh Nguyễn Văn H. ngay tại cổng Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Nhóm người này cùng ở TP Hải Phòng gồm: Vũ Tuấn Anh (SN 1993, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo), Phạm Văn Đại (SN 1994, ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo), Nguyễn Văn Trung (SN 1995, trú quán quận Lê Chân) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1990, trú quán xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo).

4 bị can tham gia chém anh Nguyễn Văn H. ngay trước cổng Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh, Phạm Văn Đại và Nguyễn Văn Trung về hành vi "Cố ý gây thương tích", quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Lâm sau khi kẻ này bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6/10, công an bắt giữ Nguyễn Văn Lâm khi hắn đang lẩn trốn.

Theo đơn trình báo của anh Nguyễn Văn H. (SN 1981, ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân), lúc 13h ngày 16/6, anh qua nhà anh rể ở quận Ngô Quyền (Hải Phòng) lấy ô tô về huyện Kim Thành (Hải Dương) đón mẹ ra TP Hải Phòng khám mắt.

Anh H. bị tấn công với nhiều vết thương trên người.

Khoảng 13h45, khi từ Hải Dương về tới đoạn đường Máng Nước (đoạn qua khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng), anh H. thấy 4 người mặc quần áo đồng phục công nhân, màu đậm, bịt kín mặt đi trên 2 xe máy Exciter. Một xe đi ngay trước, một xe đi sau đâm vào đuôi ô tô của anh.

"Thấy va chạm nhẹ, cả người và xe đều không sao nên tôi tiếp tục di chuyển, đưa mẹ tôi tới Bệnh viện Mắt Hải Phòng ở đường Lán Bè (phường Lam Sơn, Lê Chân) để khám. Lúc này khoảng 14h ngày 16/6. Khi tôi đưa mẹ vào bệnh viện khám, qua cổng bệnh viện chừng 5-10 m thì bị tấn công từ sau. Tôi bị chém vào đầu, lưng và tay. Tôi phát hiện ra họ chính là những người mặc đồng phục, đi xe máy Exciter tôi gặp trên đường", anh H. trình báo.

Khi anh H. chạy vào tầng 1 của Bệnh viện Mắt Hải Phòng, nhóm người kia mới bỏ đi. Anh H. được sơ cứu ở Bệnh viện Mắt Hải Phòng và chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều vết thương ở đầu, tay, chân và lưng.

"Tôi làm kinh doanh nhỏ, buôn bán và chiên hành khô, không có bất kỳ va chạm xã hội hay nợ nần tiền bạc của ai", anh H. nói.