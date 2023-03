Mâu thuẫn do tính tiền hát, gã côn đồ gọi em trai đến chém chủ quán karaoke

(VTC News) -

Ngày 24/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can đối với Ngô Hùng Trường (SN 1993, trú tại phường An Đông, TP.Huế) về tội giết người.

Theo hồ sơ, khoảng 13h ngày 02/10/2022, Ngô Hồng Sơn (SN 1988, trú tại phường An Đông, TP Huế) cùng nhóm bạn gồm 3 người khác tổ chức ăn nhậu tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế). Sau đó, tất cả nhóm cùng đến hát karaoke tại quán Thủy Hoàng của anh Lê Hoàng (SN 1991, trú tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy).

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt Ngô Hùng Trường. (Ảnh: Cái Vĩnh Tuấn Anh/VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế)

Hát đến 20h cùng ngày, Cường và Sơn xuống quầy lễ tân gặp anh Hoàng để thanh toán tiền. Lúc này, Sơn cho rằng anh Hoàng tính tiền với giá cao nên to tiếng, gây gổ với anh này. Do được mọi người can ngăn nên Sơn bỏ về nhà.

Trên đường về Sơn mua 1 lít xăng ở dọc đường rồi quay lại quán karaoke đổ ra nền nhà dọa đốt thì được mọi người can ngăn và đưa về. Về đến nhà, Sơn tiếp tục gọi điện thoại cho em ruột là Ngô Hùng Trường để cùng nhau quay lại quán giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đến trước quán karaoke, thấy anh Hoàng đang đứng ở quầy lễ tân cùng với 2 người khác nên Sơn, Trường chạy vào chém anh Hoàng gây tỷ lệ tổn thương cơ thể hiện tại là 7%.

NGUYỄN VƯƠNG