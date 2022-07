Làm đổ cơm khi ăn, bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man

(VTC News) -

Chiều nay (29/7), thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị can Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, cha dượng) đã đánh bé Và Y Dénh (7 tuổi) 12 lần.

Bị can Trần Thanh Tú khai nhận đã đánh bé 12 lần.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi bạo hành. Công an cũng khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (mẹ bé Dénh) và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do đang mang thai, nuôi con nhỏ.

Tại cơ quan công an, Trần Thanh Tú khai, do Dénh thường làm đổ cơm và không chịu ăn nên đã dùng ống nhựa đánh bé.

Từ tháng 2/2022 đến nay, Tú đã đánh bé khoảng 12 lần, riêng trong tháng 7 đã đánh 4 lần bằng roi, nặng nhất là vào ngày 25/7. Lúc đánh thì bé có phản kháng, rúm người lại nên trúng ngay mang tai với vùng đầu.

Tú còn khai nhận: “Vợ cũng có đánh, có lúc em có ở nhà, có lúc em không có ở nhà nên cũng không biết rõ”.

Cơ thể bé Dénh đầy vết thương.

Ông Hà Trung Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú cho biết, hiện Dénh đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đồng Phú. Sức khỏe của bé đã dần ổn định, các ban ngành, đoàn thể địa phương luân phiên cử người túc trực, chăm sóc cháu trong thời gian điều trị.

Địa phương cũng đã liên lạc với cha ruột và ông nội bé đang ở Hà Tĩnh vào đây chăm sóc bé sau khi xuất viện.

Như VOV đưa tin, ngày 27/7, người hàng xóm nhà Tú sang cho bé Dénh quà thì phát hiện trên cơ thể bé nhiều vết bầm tím, trầy xước nghi bị bạo hành nên đã đến Công an xã Tân Hòa trình báo sự việc.

Sau đó, công an xã đã mời 2 vợ chồng Tú lên làm việc và củng cố hồ sơ chuyển Công an huyện Đồng Phú thụ lí theo quy định.