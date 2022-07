Bắt cha dượng của bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước

(VTC News) -

Ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi hành hạ, ngược đãi con.

Điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997), cả hai sống chung tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Tháng 2/2022, Lầu đón con riêng của mình là bé Và Y Dénh (SN 2015) từ Nghệ An vào Bình Phước ở chung.

Trong quá trình sống chung, thấy bé Y Dénh hay nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và lười ăn, hay đi đổ cơm nên từ tháng 7/2022 đến nay, Tú và Lầu nhiều lần đánh bé gây thương tích.

Chính quyền huyện Đồng Phú thăm, tặng quà bé Y Dénh.

Đến ngày 27/7/2022, hàng xóm của gia đình Tú phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương, trầy xước nên đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook và trình báo Công an xã Tân Hòa.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã mời Tú và Lầu làm việc. Tại đây, Tú và Lầu đã khai nhận hành vi của mình. Công an xã đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an huyện Đồng Phú xử lý theo quy định.

Trần Thanh Tú bị bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh của cơ quan điều tra, xét thấy hành vi dùng bạo lực nhiều lần xâm phạm thân thể cháu Y Dénh của Tú và Lầu đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ con” quy định tại khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đồng Phú ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú.

Khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú, do bị can đang mang thai, nuôi con nhỏ để điều tra xử lý theo pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt giữ Trần Thanh Tú.

Hiện, bé Y Dénh đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú với nhiều vết trầy xước, mưng mủ từ đầu đến chân. Bác sĩ đã cho bé dùng thuốc giảm đau, kháng viêm để các vết thương không bị nhiễm trùng.

Hiện, sức khỏe bé ổn định, ăn uống bình thường.