Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước đã được đưa đi điều trị 

(VTC News) -

Bé gái bị bạo hành tên là L.Y.S (7 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú). Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám, đưa bé đi chụp phim kiểm tra.

Ban đầu xác định, từ đầu đến chân bé có nhiều vết thương, nặng nhất là phần mông với nhiều vết thương bị trầy xước, mưng mủ. Bác sĩ đã cho bé dùng thuốc giảm đau, kháng viêm để các vết thương không bị nhiễm trùng. Hiện, sức khỏe bé ổn định, ăn uống bình thường.

Trên cơ thể bé S. có nhiều vết thương đang mưng mủ.

Cũng trong chiều nay, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Phú đã tới Trung tâm y tế huyện Đồng Phú động viên, tặng quà cho bé S., đồng thời chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ bé gái trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú cũng thông tin, bé S. từ Nghệ An vào sống với mẹ ruột và cha dượng ở ấp Đồng Tân khoảng 3 tháng nay. Địa phương đã mời hai người này lên công an làm việc. Vụ việc đang được xác minh và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 27/7, chị T.O., hàng xóm bé S. sang nhà cho quà thì phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương. Nghi cháu bé bị bạo hành, chị T.O đã chụp lại đăng mạng xã hội Facebook và trình báo Công an xã Tân Hòa. Nhận được tin báo, công an xã xác minh vụ việc và đưa bé đi kiểm tra sức khỏe.