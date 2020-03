Cổ phiếu Xuất nhập khẩu Petrolimex thoát hiểm trong gang tấc

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco, mã PIT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2019 với lợi nhuận sau thuế gần 6,7 tỷ đồng, chuyển từ lỗ 30,1 tỷ đồng năm trước sang lãi năm nay.

Doanh nghiệp cho biết trong năm đã thanh lý tài sản tại khu vực An Phú, Bình Dương vốn trước đây dùng làm kho chứa hàng inox. Lợi nhuận thu được từ việc thanh lý tài sản này là nguyên nhân chính cải thiện kết quả kinh doanh của PIT so với năm trước. Nhờ khoản lợi nhuận này, cổ phiếu Xuất nhập khẩu Petrolimex tránh được nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tục.

Cổ phiếu Xuất nhập khẩu Petrolimex tránh nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc nhờ khoản lợi nhuận gần 6,7 tỷ đồng trong 2019. (Ảnh: PIT)

Pitco cho biết thêm do năm 2019 doanh nghiệp tiếp tục giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển nên kết quả kinh doanh vẫn lỗ. Cụ thể, doanh thu thuần PIT trong năm là gần 912 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so cùng kỳ 2018. Trong đó, doanh thu bán hàng xuất khẩu giảm mạnh 52% về còn 447 tỷ đồng, doanh thu bán hàng nội địa giảm 25% còn 478 tỷ đồng, và doanh thu cung cấp dịch vụ còn gần 555 triệu đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Pitco giảm xấp xỉ 29% đạt 2,3 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính ghi nhận 17,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng 31,7 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp 36,7 tỷ đồng.

Doanh thu thuần giảm trong khi các chi phí vẫn rất cao khiến Pitco lỗ thuần lên đến gần 14 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, thời điểm cuối 2019, tổng tài sản của PIT đạt 297 tỷ đồng, giảm đến 24% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 186 tỷ đồng giảm 30%, tài sản dài hạn đạt 111 tỷ đồng giảm 12%.

Giải trình về việc này, Pitco cho hay do sụt giảm công nợ phải thu và hàng tồn kho. Theo đó, nợ phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt sụt giảm 25% và 35%, đạt 76 tỷ đồng và 68 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Pitco tại thời điểm 31/12/2019 đạt 178 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên đến 148 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến ngoại trừ về kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của PIT do liên quan đến hàng tồn kho. Cụ thể, tại ngày 31/12/2018, PIT có một lô hàng thép không gỉ tồn kho lâu ngày và chậm luân chuyển với giá trị 25 tỷ đồng.

Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất 2018, Pitco chưa xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các lô hàng này để trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Đến năm 2019, các lô hàng thép không gỉ này đã được doanh nghiệp thanh lý với giá trị lỗ khoảng hơn 7 tỷ đồng và đã được ghi nhận vào báo cáo hợp nhất.

Theo kiểm toán, do giá trị thuần của số dư hàng tồn kho lâu năm có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm của PIT.

Trên thị trường, cổ phiếu Pitco đóng cửa ngày giao dịch cuối tuần mức 4.800 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch bình quân đạt 686 cổ phiếu mỗi phiên. Hiện mã PIT vẫn đang trong diện kiểm soát do lợi nhuận sâu thuế cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/6/2018 là số âm.