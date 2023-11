Kinh nghiệm đi du lịch Bái Đính - Tràng An trong 1 ngày

(VTC News) -

Bái Đính - Tràng An: Danh thắng nổi tiếng Ninh Bình

Sở hữu những vẻ đẹp bất tận do thiên nhiên trao tặng với muôn vàn điều kì diệu đang chờ đón, Bái Đính - Tràng An như một bức tranh thuỷ mặc hội tụ đầy đủ cả sông nước, núi non, và những điểm tâm linh khiến du khách ai đặt chân tới đây cũng đều ngỡ ngàng. Khí hậu nơi này quanh năm mát mẻ nên Bái Đính - Tràng An chưa bao giờ vắng khách du lịch viếng thăm.

Tràng An - Ninh Bình

Vào mùa xuân khi trăm hoa đua nở khắp núi đồi, du khách ghé thăm quan du lịch Bái Đính - Tràng An với cầu mong cho một năm mới mưa thuận gió hoà, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc, đồng thời nô nức du xuân trong dòng người hối hả để tham quan vãn cảnh với tiết trời mùa xuân ấm áp. Đây cũng được coi là mùa mà du khách ghé tham quan Chùa Bái Đính nhiều nhất.

Tuy nhiên nếu không thích ồn ào quý vị có thể lựa chọn cho mình một hành trình vào tháng 5 khi mùa hè với những tiếng ve kêu râm ran, bầu trời trở nên cao rộng và vô cùng trong xanh, mặt nước được ánh nắng xuyên xuống trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Những chiếc hồ nhỏ ở Ninh Bình được phủ bởi những đầm sen xanh thẫm một màu, những cánh sen vươn mình đón nắng đầy sức sống. Đi qua tất thảy những cung đường quý vị dừng lại chụp lấy một bức ảnh về cánh đồng lúa chín ngả rộ một màu vàng ươm cả một góc trời. Tất cả những mỹ từ ấy để dành cho du lịch Bái Đính - Tràng An càng thêm phần rực rỡ.

Chùa Bái Đính

Chùa Bái Đính nằm ở cửa ngõ phía Tây của Quần thể di tích Cố đô Hoa Lư, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Tổng khuôn viên của Chùa Bái Đính rộng tới 539 ha trong đó 80 ha là khu chùa Bái Đính mới , 27 ha là khu chùa Bái Đính cổ. Xung quanh được bao bọc bởi hành lang la hán chạy dài bao lấy khuôn viên của chùa, điểm xuyết nơi đó là những khu vườn nhỏ trồng cây xanh và những hồ nước, giếng ngọc tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hoà.

Cũng như bao ngôi chùa khác tại Việt Nam, không gian chùa Bái Đính được bài trí vô cùng thanh tịnh thoáng mát, các loại cây bồ đề được trồng rải rác khắp nơi được mang về từ đất nước Ấn Độ xa xôi càng tăng thêm phần huyền bí cho khu di tích. Hàng năm các tăng ni phật tử ghé thăm chiêm bái và tu tập tại đây rất đông.

Chùa Bái Đính

Hiện tại dù rất nhiều ngôi chùa khác ở Việt Nam được xây dựng với quy mô lớn hơn và khang trang hơn nhưng Chùa Bái Đính vẫn mang trong mình những kỉ lục được cả thế giới công nhận:

Chuông đồng lớn nhất Việt Nam: chuông có chiều cao lên tới 5,5m, đường kính rộng 3,5m và nặng 36 tấn. Chuông đồng được chạm khắc nhiều cổ tự bằng chữ Hán và trang trí hình rồng nổi vô cùng sinh động.

Pho tượng Phật thích ca lớn nhất Châu Á: Pho tượng được đặt trong Điện Pháp chủ của Chùa Bái Đính nặng 100 tấn và cao 9.5m.

Ba pho tượng phật trong Điện Tam Thế: đây là công trình giữ kỷ lục tượng Tam Thế lớn nhất Việt Nam. Ba vị phật tượng trưng cho thời quá khứ, hiện tại và tương lai vô cùng trầm mặc tận mắt chứng kiến những bước thay đổi của dương gian qua những thời kì khác nhau.

Tràng An

Tràng An là một khu du lịch sinh thái nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình nơi đã được Unesco công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất kiến tạo lên tới 250 triệu năm qua một thời gian dài phong hoá bởi sự biến đổi của trái đất.

Vùng đất Tràng An với mây trời non nước đan xen, với những vách núi đá vôi trùng điệp toả bóng xuống những hồ nước hang động trở thành một thế trận liên hoàn liên kết với nhau bởi những hang động xuyên thuỷ có độ dài ngắn khác nhau, vì vậy mà bất kỳ du khách nào khi đặt chân tới đây ngỡ như mình lạc vào một trận đồ bát quái mà không tìm được lối ra.

Nổi tiếng bởi sự đa dạng về sinh học với dạng hệ sinh thái đá vôi và hệ sinh thái thuỷ vực với địa hình chiêm trũng ngập nước, Tràng An Ninh Bình có sự đa dạng và hài hoà giữa hệ thống động vật và thực vật phong phú. Điều này vô tình đã tạo cho Tràng An có một cảnh sắc vô cùng hoà quện của thiên nhiên tạo nên một vùng núi đá kỳ vĩ hiếm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Băng qua những cánh đồng lúa chín, du khách còn tận mắt được chạm tay vào những hang động ngày đêm nước chảy róc rách.

Các điểm tham quan trong Tràng An là một chuỗi hành trình đi từ Bến đò – Đền Trình – hang Địa linh – hang tối – hang sang – hang Đền Trần – Đền Trần – Hang Si – Hang Sính – Hang Tình – Hang Ba Giọt – hang nấu rượu – Phủ Khống – hang Trần – hang Quy Hậu – bến đò. Quãng đường di chuyển là 5km cả đi lẫn về theo hình vòng cung kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.

Thời điểm đẹp nhất để du lịch Bái Đính - Tràng An

Du khách có thể ghé thăm quan du lịch Bái Đính - Tràng An vào bất cứ mùa nào trong năm vì khung cảnh thiên nhiên của Ninh Bình mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa đều có những nét riêng không thể nào trộn lẫn. Cảnh sắc bình yên thôn quê của vùng đồng quê Bắc Bộ được mở ra khiến cho du khách cảm thấy nhẹ tênh, như được trở về với những năm tháng tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ năm nào.

Du khách ngồi thuyền ngắm cảnh đẹp Tràng An

Vào mùa xuân, Ninh Bình được chọn như một điểm đến về tâm linh trong chuỗi hành trình về lại với cội nguồn dân tộc.

Du lịch Bái Đính - Tràng An ăn gì?

Ninh Bình nằm cách Hà Nội không xa chỉ tầm hơn 100km, tuy nhiên những nét văn hoá ẩm thực của vùng núi đá vôi này lại vô cùng độc đáo. Nếu bạn dạo qua thành phố Ninh Bình một vòng sẽ thấy các nhà hàng ăn uống ở Ninh Bình nhiều không kể xiết, đặc biệt là các nhà hàng cung cấp về món thịt dê cơm cháy – đặc sản địa phương của nơi đây.

Thịt dê: Đây là một món ăn nhất định phải thử khi đến Ninh Bình. Thịt dê được chế biến theo vô vàn cách khác nhau như: Dê tái chanh, dê nướng, dê xuýt xoa cay, dê hấp…Thịt dê ở Ninh Bình có đặc trưng là được chăn thả trên vùng núi đá vôi và ăn rất nhiều loại thảo mộc quý hiếm nên thịt dê có phần ngọt và chắc hơn nhiều so với thịt dê nuôi công nghiệp.

Cơm cháy: Món ăn này xuất phát từ người Hoa, do một thanh niên người Ninh Bình sau khi đi học tại nhà hàng ở Hà Nội và đem về nhân rộng trở thành một món ăn phổ biến tại vùng đất này. Điều đặc biệt là cơm cháy ăn kèm với sốt dê lại rất hợp lý, vị giòn giòn bùi béo của cơm cháy hoà quện vào nước sốt thơm ngọt khiến du khách khó có thể cưỡng lại

Bánh đa cá rô Tổng Trường: Cá rô Tổng Trường là loại cá rô sống ở môi trường hang động ngập nước thuộc Tổng Trường Yên – nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An xưa kia được dùng để tiến vua vì có thịt béo, thơm, dai, ngon là món ẩm thực vô cùng quý giá của vùng đất Ninh Bình. Nhắc đến đặc sản này, kho tàng văn hoá dân gian có câu: “Dập dìu cánh hạc chơi vơi, tiễn thuyền vua Lý đang rời kinh đô – Khi đi nhớ cậu cùng cô, khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường”.