Không muốn cách ly, người phụ nữ chi gần 18 triệu đồng thuê người dẫn vượt biên

Tối 5/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đang tạm giam Lê Văn Kiều (SN 1978, thường trú tại thôn Trúc Động, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) do có hành vi nhận tiền của một phụ nữ để đưa vượt biên trái phép.

Sáng 1/5, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) kiểm tra nhà nghỉ Thu Nga (ở xã Quảng Thành) phát hiện Lương Thị Xuân (SN 1964, mang theo hộ chiếu do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cấp) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn biên giới xã Quảng Đức (huyện Hải Hà).

Ngay sau khi phát hiện, Công an huyện Hải Hà tổ chức lực lượng, xác minh, điều tra và xác định kẻ tổ chức cho Lương Thị Xuân nhập cảnh trái phép là Lê Văn Kiều, đồng thời thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với người đàn ông này.

Lê Văn Kiều tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, những kẻ này khai nhận, do muốn về Việt Nam nhưng không muốn bị cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19, Lương Thị Xuân thỏa thuận với Lê Văn Kiều đưa Xuân vượt biên trái phép với giá 5.000 NDT (gần 18 triệu đồng).

Hám lợi trước mắt, Kiều đồng ý và bố trí người từ Trung Quốc đưa Xuân đến biên giới, đồng thời bố trí người tại Việt Nam đón Xuân về trung tâm huyện Hải Hà.

Theo sự chỉ dẫn của Kiều, Xuân lội qua suối biên giới khu vực mốc 1344+400 bản Mốc 13, xã Quảng Đức, rồi được đón về nhà nghỉ Thu Nga chờ bắt xe thì bị Công an huyện Hải Hà kiểm tra phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Kiều về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đang tiếp tục xác minh điều tra, làm rõ.