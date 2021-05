Lời khai của 'nữ quái' đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Phúc

(VTC News) -

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vẫn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án "nữ quái" cầm đầu đường dây đưa 52 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Chiều 4/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1985, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Hồng Hạnh, trong thời gian đi xuất khẩu lao động (2009-2012), Hạnh quen một người Trung Quốc. Khoảng giữa tháng 4/2021, người này liên hệ với Hạnh qua mạng xã hội đặt vấn đề nhờ thuê nhà cho người từ Trung Quốc sang ở.

Sau đó, Hạnh thuê 5 căn nhà trên địa bàn TP Vĩnh Yên với giá từ 15 - 18 triệu đồng/tháng nhằm mục đích cho người nhập cảnh ở.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh tại cơ quan điều tra

Từ 22/4 đến 2/5, đối tác liên lạc với Hạnh để đón những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến ở trọ. Hạnh hướng dẫn chỉ đường cho những người đến các căn nhà mà Hạnh đã thuê để ở theo giá thỏa thuận. Biết rõ những người trên nhập cảnh trái phép nên Hạnh không thực hiện đăng ký tạm trú.

Để tránh cơ quan chức năng phát hiện, Hạnh bảo những người Trung Quốc không ra khỏi nhà trọ, bản thân Hạnh trực tiếp cung cấp thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, qua đó Hạnh cũng kiếm lời.

Ngày 3/5, Công an TP Vĩnh Yên kiểm tra, phát hiện tại số nhà 19 đường Ngô Gia Tự, phường Khai Quang có 9 người quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú nhưng không có hộ chiếu và thị thực.

Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và tổ chức kiểm tra 5 địa điểm trên địa bàn phường Liên Bảo và phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên phát hiện tổng số 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tất cả do Nguyễn Thị Hồng Hạnh đứng ra thuê và tổ chức cho số người Trung Quốc trên lưu trú.