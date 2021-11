Khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

(VTC News) -

Ngày 4/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự: “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục QLD – Bộ Y tế”, ngày 03/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường.

Ông Trương Quốc Cường.

Ông Trương Quốc Cường được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 11/2016, phụ trách lĩnh vực dược, mỹ phẩm...

Trước đó, ông Cường giữ chức Cục phó rồi làm Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế.

Được biết, ông Cường bị khởi tố do liên quan đến vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại TP HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược - Bộ Y tế".

Trước đó, giữa tháng 7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận, đồng thời đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án nêu trên. Đáng chú ý, trong số 14 bị can có một số bị can tại Cục Quản lý dược.