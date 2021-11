Bộ Công an: Bắt nguyên tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

(VTC News) -

Ngày 3/11, trang web Bộ Công an cho biết, sau khi khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS), hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với 2 bị can.

Ông Chu Tiến Dũng

Theo Bộ Công an, các bị can đều có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự, bao gồm Chu Tiến Dũng (SN 1962, cư trú tại phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Tổng Giám đốc CNS; Đỗ Văn Ngà (SN 1967, cư trú tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) là kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính - Kế toán của CNS.