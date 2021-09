Khởi tố, tạm giam ông chủ nhà xe An Phú Quý để điều tra nhiều tội danh

Ngày 17/9, thượng tá Trần Hướng Nam - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan quan cảnh sát điều tra công an huyện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Dũng Thái (SN 1981, trú tại khối 3, thị trấn Hưng Nguyên) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.

Lê Dũng Thái (áo cam) khai nhận tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 9/9, Công an huyện Hưng Nguyên khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Thái tại số 113, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, (thành phố Vinh) và thu giữ 4 túi nilon bên trong có rất nhiều viên nén nghi là ma túy dạng MDMA (thuốc lắc) và 2 túi nilon chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng khối lượng khoảng 30gam, 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có khối lượng 711,915gam, 2 xe ô tô (1 xe MERCEDES, 1 xe LEXUS 350), 1 khẩu súng, 25 viên đạn.

Được biết, Lê Dũng Thái là nhân vật cộm cán, phức tạp, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền án về tội đánh bạc... Thái là Giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý - một doanh nghiệp vận tải lớn ở Nghệ An. Hiện, công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục đấu tranh mở rộng.