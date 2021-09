Được biết, UBND tỉnh Nghệ An đã lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện dự án Dự án tổ Minh Khang, nhưng đến nay vẫn thanh tra chưa xong. Cuối tháng 8/2021, Công an Nghệ An khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án này.