Vì sao Chánh Thanh tra Sở TN&MT Thái Bình bị khởi tố?

(VTC News) -

Sáng 9/9, nguồn tin của PV VTC News cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Kiên Cường (SN 1969, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra, làm rõ tội "Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước". Ông Cường là Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thái Bình.

Sở TN&MT tỉnh Thái Bình, nơi ông Cường công tác.

Trước đó, ngày 21/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước". Cùng với đó, cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam bị can đối với Vũ Văn Sơn (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Tam Hưng, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" quy định tại khoản 1, Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Trước khi ông Nguyễn Kiên Cường bị khởi tố, Sở TN&MT tỉnh Thái Bình cũng có 2 cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan trùm giang hồ Đường "Nhuệ".

Hai cán bộ này là Trịnh Minh Thúy (51 tuổi, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình) và Hà Văn Dũng (37 tuổi, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình).

Cơ quan công an xác định, trong quá trình công tác, 2 bị can trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sửa đổi hồ sơ, thay đổi kết quả đấu giá, để vợ chồng Đường "Nhuệ" trúng giá 1 lô đất trên địa phận phường Bồ Xuyên (TP Thái Bình).