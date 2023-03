Khởi tố giám đốc và phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D tại Hải Dương

(VTC News) -

Chiều 10/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D, đóng tại huyện Kim Thành.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Phú Nam (SN 1979, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D), Đỗ Văn Kiên (SN 1991, Phó Giám đốc) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH ô tô Alpha) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan công an điều tra mở rộng vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-05D (địa chỉ xã Liên Hồng, TP Hải Dương). Trong vụ án này, Nguyễn Văn Phúc bị bắt do đã "bắt tay" với lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 34-05D lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

