Đăng kiểm viên bị khởi tố: 'Chúng tôi giờ như ngọn đèn trước gió'

Chia sẻ của đăng kiểm viên bị khởi tố, được tại ngoại và đi làm trở lại.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V nơi anh Tuấn Anh làm việc có 4 dây chuyền đăng kiểm nhưng đến nay chỉ 2 dây chuyền còn hoạt động. Phải đóng cửa phục vụ điều tra từ ngày 9/1, trung tâm này mở cửa trở lại ngày 15/2.

Anh Tuấn Anh là một trong 8 đăng kiểm viên bị khởi tố, tạm giữ được cho tại ngoại và trở lại làm việc.

Nhận được lời động viên của lãnh đạo trung tâm, anh Tuấn Anh mới bộc bạch: “Đúng sai thì chờ kết luận của cơ quan điều tra. Chúng tôi giờ như ngọn đèn trước gió, có thể bị triệu tập, bị bắt bất cứ lúc nào”.

Dưới góc độ là viên chức và đảng viên, anh Tuấn Anh cho biết đã phối hợp đầy đủ, chi tiết với cơ quan cảnh sát điều tra. Tuy vậy, nỗi buồn và áp lực vẫn đè nặng ngay cả khi anh được cho tại ngoại.

Sau khi có sự cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam và cơ quan chức năng, gần nửa tháng nay, anh cùng những nhân sự bị khởi tố được đi làm trở lại.

“Quá trình điều tra còn kéo dài, nhưng quan điểm của Cục Đăng kiểm và trung tâm là tạo mọi điều kiện để phục vụ nhu cầu của người dân, tăng ca, tăng kíp tránh mất thời gian cũng như không tạo sự bức xúc cho người dân”, anh Tuấn Anh nói.

Chia sẻ về tiêu cực của ngành đăng kiểm, ông Hoàng Trung Liêm - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V cho biết, theo quy định, trong quá trình kiểm định nghiêm cấm nhận tiền, quà của người dân, tuy nhiên do sự cám dỗ, khó khăn về kinh tế hoặc quản lý chưa nghiêm nên nhiều đơn vị, cá nhân đã sai phạm.

“Đó là điều thật sự đáng tiếc. Tôi mong người dân cảm thông và chia sẻ cho những sai lầm. Và cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội”, ông Liêm nói.

Ông Liêm cho rằng, hệ thống đăng kiểm được xây dựng bao nhiêu năm nay đã bị sụp đổ và sẽ phải mất quãng thời gian dài mới có thể gây dựng lại được.

“Những kỹ sư mới ra trường sẽ rất ngại để đi vào làm việc với lĩnh vực đăng kiểm bởi thu nhập bấp bênh và vết nhơ của ngành để lại”, vị Phó Giám đốc bày tỏ.

Nói về những áp lực trong thời gian vừa qua, ông Liêm cho biết: “Những áp lực này chúng tôi chịu đựng một mình, không dám chia sẻ cho vợ con, gia đình. Thực tế, chúng tôi đã làm rất đúng quy trình kỹ thuật kiểm định, còn về những hành vi của một số người khác chúng tôi không muốn nhắc tới nữa”.

Anh Hùng là một trong 3 đăng kiểm viên bị khởi tố được cho tại ngoại, trở lại làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Gắn bó với công việc đăng kiểm từ tháng 1/2014, từng công tác tại nhiều trung tâm khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội, anh Hùng không nghĩ rằng đến một ngày lại vướng vòng lao lý bởi cái nghiệp mình theo đuổi.

Anh Nguyễn Đình Hùng nhận quyết định khởi tố từ ngày 9/1: “Quãng thời gian đó thật sự khủng hoảng. Tâm lý tôi rất bất ổn, chưa hiểu vấn đề, không biết mình sẽ như thế nào. Gia đình lo lắng, nhưng không thể liên lạc được, mọi thông tin đều được giữ kín”.

Sau 10 ngày bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, anh Hùng được tại ngoại vào tối 19/1.

“Các điều tra viên nói mình phải khai báo để họ có sự nhìn nhận, sớm cho về với gia đình nên tôi cũng hết sức hợp tác. Ngày trở về, cảm giác giống như được sinh ra lần thứ hai vậy. Chỉ biết ôm lấy vợ con và người thân khóc thôi”, người đàn ông ngấn lệ, kể lại.

Nhắc tới những lời dị nghị, đặc biệt là trên mạng xã hội thời qua, anh Hùng cho hay: “Những sai trái của ngành đăng kiểm, chúng tôi không có gì để bào chữa cả, sai đến đâu pháp luật sẽ xử lý đến đó. Về phần mình, gia đình, người thân vẫn luôn động viên rất nhiều. Các con lớn, cảm thương và lúc nào cũng động viên bố vững tâm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Chia sẻ về cảm xúc khi được trở lại làm việc, anh Hùng bày tỏ sự vui mừng, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Mong muốn lớn nhất của anh Hùng là chỉ phải chịu mức án nhẹ nhất để tiếp tục làm việc, thể hiện năng lực của bản thân, cống hiến cho xã hội.

“Nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ lựa chọn làm đăng kiểm viên”, anh Hùng khẳng định.

Liên quan đến nhân sự Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, mới đây nhất, ngày 2/3, ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Giám đốc phụ trách, cũng được cơ quan công an mời làm việc.

Trước đó, ngày 15/2, ông Trường là đăng kiểm viên bậc cao của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-02V (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) được điều động giữ chức Phó Giám đốc phụ trách trung tâm 29-01V. Tuy nhiên, ngày 1/3, nơi làm việc cũ của ông Trường tạm thời đóng cửa phục vụ công tác điều tra.

Để duy trì hoạt động, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã điều động ông Trần Đình Chiến (làm việc tại trung tâm đăng kiểm trên địa bàn huyện Mê Linh) về phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V.

Ông Trần Đình Chiến cho biết, hiện trung tâm 29-01V có 14 nhân sự, trong đó có 4 đăng kiểm viên. Dù có 4 dây chuyền kiểm định nhưng chỉ hoạt động 1, mỗi ngày năng lực chỉ kiểm định được 60 xe.

“Để tránh tình trạng người dân xếp hàng dài gây ùn tắc giao thông, chúng tôi phát phiếu và có giấy hẹn”, ông Chiến nói.

Theo ông Chiến, do bị khởi tố, bắt tạm giam vừa được tại ngoại, tinh thần của người lao động bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy nhiên Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng như các trung tâm vẫn tạo điều kiện để cải thiện tâm lý của mọi người, tránh áp lực dẫn đến những hành động tiêu cực.

“Chúng tôi cố gắng tạo điều kiện tốt nhất và luôn động viên anh em vững tin làm việc, phục vụ nhân dân”, ông Chiến nói thêm.

Chiều 3/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 3/3, công an 28 tỉnh, thành phố đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh: môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, số bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400 người như hiện nay vì các tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra.