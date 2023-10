Khởi tố 4 kẻ cho vay lãi nặng chuyên tạt sơn, chửi bới để đòi nợ ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ quận 8), Lê Việt Anh (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Vũ Minh Hiếu (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Trần Võ Khương An (36 tuổi, ngụ quận 7) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, bà T. (53 tuổi, ngụ quận 3) đến Công an phường 14 trình báo về việc nhà bị tạt sơn, chất bẩn.

Cụ thể, em gái bà T. là bà H. (43 tuổi) mượn 7 triệu đồng của Trần Võ Khương An, mỗi ngày phải đóng 350.000 đồng trong vòng 25 ngày. Tuy nhiên, bà H. mới đóng được năm ngày thì mất khả năng thanh toán. Đến khoảng 4h20 ngày 13/10 thì nhà bà T. bị tạt sơn, chất bẩn.

Các bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Qua điều tra, công an xác định, An chính là đàn em của Phạm Minh Hoàng - chuyên hành nghề cho vay lãi nặng có tiếng ở khu vực quận 6, quận 8.

Hoàng khai bỏ ra 100 triệu đồng cho vay lãi nặng từ hai năm trước. Hình thức cho vay là vay góp, lãi suất 20%/tháng, khi khách hàng đưa tiền phải đóng trước một đến hai ngày, không cần đóng tiền phí.

Để tiếp cận, Hoàng in card quảng cáo kèm số điện thoại để phát nhiều nơi. Khi khách hàng gọi tới, Hoàng trực tiếp đi gặp, xác minh nếu đủ điều kiện thì chụp lại CCCD và yêu cầu người vay quay clip xác nhận việc vay tiền.

Thời gian đầu làm nhỏ lẻ, Hoàng chỉ đi cho vay một mình nhưng sau này có một lượng khách vay nhiều nên thuê Lê Việt Anh, Trần Võ Khương An, Vũ Minh Hiếu… làm thuê với mức lương từ 5 đến 8 triệu đồng/người, bao ăn ở. Ngoài ra, nếu tiếp cận được khách vay tiền, nhóm này sẽ được hưởng từ 50 đến 100.000 đồng/khách.

Để mở rộng đường dây, Hoàng thuê căn nhà tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho người làm ở từ đầu năm 2023. Hoàng còn trang bị xe máy, điện thoại, in một số lượng lớn card quảng cáo cho người làm thuê rồi đi rải khắp nơi.

Khi làm việc cho Hoàng, các nhân viên sẽ được cung cấp điện thoại, sim để dùng cho công việc cho vay. Đồng thời nhóm sử dụng group Zalo tên “XM" nhằm phục vụ xác minh khách vay tiền. Ngoài ra, chúng còn có những nhóm riêng để quản lý báo cáo tình hình cho vay của từng khách.

Với trường hợp của bà H., do nạn nhân không trả tiền đúng hạn, sau nhiều lần chửi bới đòi tiền không thành, Hoàng đã chỉ đạo Anh, Hiếu và An tới nhà nạn nhân để tạt sơn.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ 32 kg name card, 5 thùng sơn, mắm tôm và các tang vật liên quan.

Qua điều tra, nhóm này thừa nhận đã cho nhiều người ở các địa bàn các quận huyện vay tiền và khủng bố bằng cách chửi bới, tạt sơn.

Liên quan vụ án, Công an quận 3 phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân đã vay tiền, bị nhóm này đòi nợ kiểu khủng bố thì đến ngay Công an quận 3, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Công an quận 3 khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của Nhà nước.

Người dân không nên vay tiền lãi suất của các cá nhân, tổ chức hoạt động trái phép, sẽ có nguy cơ bị lộ lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình.