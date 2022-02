Bắt nhóm người ném dầu luyn, mắm tôm khủng bố con nợ

(VTC News) -

Ngày 21/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Dương Vũ Thắng (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Lê Văn Dương (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Xuân Quan, huyện Văn Dương) và Tòng Văn Thươi (SN 1996, trú tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi "Phá hoại tài sản".

Ngày 16/2, cơ quan công an nhận được thông tin tố giác tội phạm của chị L.T.T. (SN 1980, trú tại thôn 5, xã Xuân Quan) về việc nhà chị bị 2 nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đổ sơn, dầu luyn và ném mắm tôm vào cửa.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định được 3 người nghi vấn là Dương Vũ Thắng, Lê Văn Dương và Tòng Văn Thươi nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận do anh Nguyễn Văn Hiệu (SN 1972, chồng chị Tươi) vay tiền của Thắng nhưng không trả theo thỏa thuận nên Thắng rủ Dương và Thươi đi ném chất bẩn vào nhà anh Hiệu, chị Tươi.

Khoảng 23h ngày 28/1 và 23h ngày 9/2, khi chị Tươi và các con đang ngủ trong nhà thì bị nhóm người này mang sơn, dầu luyn, mắm tôm đến đổ và ném vào mặt ngoài cửa cuốn.