Tạm giữ nhóm người tạt mắm tôm vào shop quần áo

(VTC News) -

Chiều 26/4, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 5 người để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nhóm này là Lương Văn Trường Giang (25 tuổi), Trần Thanh Thảo (26 tuổi, cùng trú Quận 7, TP.HCM); Quách Hiệp Ý (33 tuổi, trú Quận Bình Thạnh, TP.HCM); Đinh Công Minh (29 tuổi, trú huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) và Lưu Hồng Sơn (65 tuổi, trú thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 2/4/2022, Công an TP Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị Hoàng H. (26 tuổi) về việc shop kinh doanh quần áo của chị ở phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa) bị các đối tượng lạ mặt tạt chất bẩn vào shop làm hư hỏng nhiều tài sản, giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Công an phường để xác minh điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 20/4, Công an TP Gia Nghĩa đã lần lượt bắt giữ Giang, Thảo, Ý để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mở rộng điều tra, ngày 21/4, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ Sơn và Minh.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận do có mâu thuẫn thù tức với chị H. nên ngày 30/3, Sơn thuê nhóm người trên đứng ra dằn mặt chị H.

Sáng ngày 2/4/2022, các đối tượng mua 6 chai nước ngọt pha với mắm tôm rồi mang đến shop của chị H. tạt vào quần áo để dằn mặt. Hậu quả, 119 bộ quần áo trong shop bị dính chất lỏng màu đỏ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ngoài vụ việc trên, vào tháng 1 và tháng 5/2021, Sơn còn thuê Minh và một số người khác đánh và đốt xe ô tô của chị H.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người trên theo quy định.