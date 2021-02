Khởi tố 3 bị can đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(VTC News) -

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Quyên (SN 1986; trú tại Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An), Nguyễn Hữu Trung (SN 1989; trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1980; trú tại Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội) về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Chiều 5/1, Công an xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Cụm công nghiệp xã Ninh Hiệp. Qua kiểm tra, Công an huyện Gia Lâm xác định đây là 2 công dân Trung Quốc nhưng không có thị thực nhập cảnh. Đấu tranh khai thác, các 2 người đàn ông khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới phía Bắc, mục đích tìm đường sang Campuchia tìm việc làm.

Ngay sau đó, Công an huyện Gia Lâm phối hợp cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội triệu tập 2 nghi can có hành vi đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Văn Dũng.

Các bị can Trương Thị Quyên, Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Văn Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng và Trung khai nhận, đầu tháng 1/2021, Quyên liên lạc với Trung nhờ thuê ô tô đón 2 khách từ Cao Bằng về Hà Nội với giá thỏa thuận 3,8 triệu đồng. Trên đường đi, Trung và Dũng biết khách là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng vẫn cố tình chở rồi bảo Quyên phải trả thêm tiền. Về đến địa phận huyện Gia Lâm, Trung thuê phòng nghỉ cho 2 người Trung Quốc. Trong khi chờ Quyên đến đón nhóm người Trung Quốc, Trung và Dũng đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Khi bị công an triệu tập, Trương Thị Quyên thừa nhận từ tháng 12/2020 đã nhiều lần thuê Trung đưa đón khách người Trung Quốc. Bản thân Quyên từng xuất cảnh trái phép và cũng trực tiếp tổ chức đưa một số người Việt Nam sang Trung Quốc theo đường bất hợp pháp.

Hiện các lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.