Khó phá thế 'bế tắc', xung đột Ukraine có thể kéo dài thêm 5 năm

(VTC News) -

Ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo phương Tây thừa nhận rằng xung đột Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm 5 năm nữa trong tình trạng “bế tắc” mà không bên nào có khả năng phá vỡ.

Tờ The Economist đưa tin hôm 13/11 rằng cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng “nhượng bộ” và không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc. Tạp chí cho biết cuộc khủng hoảng đã làm căng thẳng năng lực quân sự của phương Tây trong bối cảnh phải vật lộn để sản xuất đủ đạn pháo và cuộc chiến Israel-Hamas tạo thêm căng thẳng.

Binh sĩ Ukraine bắn pháo hồi đầu tháng này ở khu vực Donbass. (Ảnh: Getty)

Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, đã viết vào tháng trước: “Theo thời gian, sẽ có sự đánh đổi khi một số hệ thống quan trọng nhất định được chuyển hướng sang Israel. Một số hệ thống mà Ukraine cần cho phản công có thể không có sẵn với số lượng mà Ukraine mong muốn”.

Tướng hàng đầu của Ukraine, Valery Zaluzhny, đã nhướn mày khi nói với tờ The Economist hồi đầu tháng này rằng cuộc xung đột với Nga đã đi vào bế tắc. Tờ New York Times đưa tin tuần trước rằng mặc dù các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp rắc rối trước sự thẳng thắn của Zaluzhny nhưng họ vẫn đồng tình với đánh giá của ông.

The Economist cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine đã cho thấy kho vũ khí của phương Tây “nghèo nàn” như thế nào. Tạp chí này cho biết thêm, ngay cả khi Mỹ tăng sản lượng đạn pháo 155mm, sản lượng của nước này vào năm 2025 sẽ thấp hơn sản lượng của Nga vào năm 2024. Nếu các cuộc xung đột chồng chéo ở Ukraine và Israel kéo dài, Washington và các đồng minh sẽ khó có thể đối phó với một cuộc khủng hoảng khác.

“Nếu cuộc chiến ở Ukraine vẫn là một vết thương hở ở châu Âu và Trung Đông vẫn bùng cháy, phương Tây sẽ phải đấu tranh quyết liệt nếu một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khác nổ ra”, tờ báo này cảnh báo. “Một rủi ro là đối thủ chỉ lợi dụng sự hỗn loạn ở nơi khác để phục vụ mục đích riêng của họ. Ví dụ, nếu Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến ở Thái Bình Dương, Iran chắc chắn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc chạy đua vũ khí hạt nhân”.

The Economist cho biết, mức độ tập trung của các cuộc khủng hoảng đã xảy ra trong các thời đại trước đây, “nhưng Mỹ và các đồng minh không thể can thiệp dễ dàng hoặc ít tốn kém như họ đã từng làm”. Theo tạp chí này, điều đó một phần là do cuộc khủng hoảng Ukraine đã “củng cố” mối quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc, và hai nước đang hợp tác chặt chẽ hơn với nhau.