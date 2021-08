Kho máu dự trữ cho cấp cứu tại ĐBSCL đã cạn

(VTC News) -

Ngày 6/8, Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ cho biết, trước tình hình dịch bệnh phức tạp nên kho máu của bệnh viện đang cạn kiệt ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cấp cứu cho gần 80 bệnh viện trong khu vực ĐBSCL.

Theo đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, đa số các địa phương hủy lịch tổ chức hiến máu đã đăng ký với Bệnh viện dẫn đến thiếu hụt nguồn máu dự trữ trong kho để cung cấp cho cấp cứu.

Kho máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã cạn.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ ước tính, trung bình mỗi tuần, bệnh viện cần khoảng 3.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trong khu vực. Tuy nhiên, có những ngày, trong kho bệnh viện chỉ còn hơn 720 đơn vị máu.

“Tuần này, Viện Huyết học và truyền máu Trung ương vừa điều phối cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ 1.000 đơn vị máu. Dự kiến tuần sau, Bệnh viện sẽ được hỗ trợ thêm 1.000 đơn vị máu nữa. Chúng tôi vẫn đang cố gắng vận động thêm ở các địa phương để đảm bảo nguồn máu cho hoạt động cứu chữa của các bệnh viện”, Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt thông tin.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ cũng gửi văn bản đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh tăng cường chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động những địa phương, đơn vị nhỏ còn “vùng xanh” hoặc lực lượng vũ trang nhân dân, hiến máu. Bệnh viện cam kết dù vận động 10 - 20 đơn vị máu, bệnh viện cũng đến tiếp nhận.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, bệnh viện đang tăng cường thêm nhân lực trực tại bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận khi có người dân đến hiến máu.

“Cũng có thông tin là một số người dân muốn đến hiến máu nhưng do đang giãn cách không thể ra đường nếu không chứng minh được lý do chính đáng. Tôi cũng vừa chỉ đạo bộ phận IT tạo một đường link để người dân hiến máu khai báo y tế trước khi đến bệnh viện. Người dân có thể dùng chứng minh việc đi hiến máu với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nếu lực lượng chức năng không chấp nhận thì nguời dân cũng phải quay về”, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt thông tin thêm.