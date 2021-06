5 chiến sĩ công an Hà Tĩnh hiến máu cứu sản phụ trong đêm

(VTC News) -

Tối 22/6, sản phụ Nguyễn Thị Ng. (SN 1996, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gặp sự cố sau khi sinh, được chẩn đoán sản giật, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A. Thời điểm này, dịch COVID-19 phức tạp, nhóm máu trùng với bệnh nhân ở bệnh viện lại khan hiếm.

Các chiến sĩ công an hiến máu cứu sống sản phụ trong đêm.

Ngay trong đêm câu lạc bộ Ngân hàng máu sống, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 5 thành viên gồm: Thiếu tá Phan Anh Hào - Đội trưởng, Phòng An ninh điều tra; Đại úy Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ, Phòng Cảnh sát kinh tế; Đại úy Phan Mạnh Hưng - cán bộ, Phòng Cảnh sát giao thông; Đại úy Trương Công Tâm - cán bộ, Trại tạm giam Công an tỉnh; Hạ sỹ Lê Quang Trường - công dân phục vụ có thời hạn, Trại tạm giam Công an tỉnh đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hiến máu cứu người.

Nhờ đó, sản phụ Ng. được cứu sống. Trước đó, câu lạc bộ Ngân hàng máu sống đã có 51 lượt hiến máu cấp cứu, kịp thời giúp đỡ 28 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.