Khắc phục toàn bộ hậu quả, cựu PGĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn lĩnh 5 năm tù

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội bị tuyên phạt 5 năm tù tội "Môi giới hối lộ" với số tiền môi giới là 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky) đưa để nhờ Tuấn chạy án.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trước đó, sáng 21/7, trong phần đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo, Viện Kiểm đã sát thay đổi quan điểm luận tội với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 5 - 6 năm tù.

Về lý do đề nghị giảm án cho bị cáo Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát cho biết gia đình bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng là tài sản thu giữ cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo.

Tại tòa, ông Nguyễn Anh Tuấn khai báo rành rọt và khá chi tiết về các mốc thời gian cũng như lượng tiền giao dịch để chạy án giữa các bị cáo.

Ông Tuấn cho biết, bản thân coi Nguyễn Thị Thanh Hằng như em gái. Cuối tháng 1/2022, sau Tết nguyên đán, Hằng đến gặp rồi nói với ông Tuấn về việc Hằng có tham gia thực hiện dịch vụ chuyến bay combo, có khả năng bị vướng lao lý.

Sau cuộc gọi điện thoại cho Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), ông Tuấn biết người này đang là điều tra viên chính của vụ án.

"Ban đầu bị cáo nghĩ anh em chơi với nhau nên giúp vì rất thương Hằng, bị cáo cho các bạn ấy biết nhau để thuận lợi làm việc khi Hằng lên tự thú", cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khai và cho biết, đã bố trí cho Hằng cùng Hưng gặp nhau lần đầu để làm quen vào một ngày cuối tháng 1/2022.

Lần gặp thứ hai diễn ra tại nhà của ông Tuấn. Hôm đó, Hằng nói là Phó Tổng giám đốc nhưng phụ trách việc quan hệ, đưa tiền cho cựu cán bộ các Bộ, ngành, còn Sơn là Tổng giám đốc. Lần gặp này, ông Tuấn đề nghị Hưng hướng dẫn Hằng tự thú.

Sau đó, Hưng đồng ý giúp đỡ với điều kiện Hằng cần viết các bản tường trình, ghi cụ thể quan hệ đưa tiền cho các đơn vị như thế nào, đưa cho Bộ, ngành nào. Từ đó, Hằng viết 7 bản tường trình và bản tự thú gửi cho Cơ quan điều tra.

Lần ba, cũng tại nhà ông Tuấn, Hằng đã giao các bản tường trình nêu trên cho bị cáo Hưng. Theo lời khai của ông Tuấn, Hưng yêu cầu Hằng không đề ngày, tháng trong các bản tường trình. Về nội dung, ông Tuấn khai Hoàng Văn Hưng yêu cầu nữ Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky trình bày toàn bộ diễn biến và tách riêng nội dung của từng Bộ, ngành.

Quá trình gặp gỡ hai cựu công an, Hằng nói bản thân là người thực hiện chính, không muốn Tổng giám đốc Lê Hồng Sơn dính vào vụ án. Tuy nhiên, khoảng tháng 6-7/2022, khi cơ quan điều tra làm việc và ghi lời khai đối với Sơn, thì xuất hiện nội dung Sơn khai biết việc Hằng đưa tiền hối lộ cho các cựu cán bộ một số đơn vị. Thấy vậy, Hằng lo lắng và hỏi ý kiến ông Tuấn. Tuấn nói cần hỏi ý kiến điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Ngoài ra, khi Hằng bày tỏ mong muốn gửi Hưng một ít tiền, ông Tuấn truyền đạt lại cho Hưng và được cựu điều tra viên đồng ý. Ông Tuấn cho biết trong lần đầu tiên đưa hối lộ, Hằng đưa cho Tuấn 100.000 USD và Tuấn chuyển tiền cho Hưng. Lần thứ hai, Hằng đưa 150.000 USD để ông Tuấn chuyển cho Hưng.

"Hằng cứ chuyển tiền thì sau 1-2 ngày tôi sẽ gọi Hưng đến để đưa tiền", cựu Thiếu tướng khai.

Giữa tháng 4/2022, Hưng nói rằng các điều tra viên tham gia đông, phải dùng kinh phí để quan hệ, bồi dưỡng cho mọi người. Từ đó, ông Tuấn chuyển lời nhắn này đến Hằng. Tối 20/4, Hằng tiếp tục đưa 200.000 USD cho ông Tuấn để chuyển tiếp đến Hưng.

Từ tháng 4 đến khoảng tháng 9/2022, theo lời khai của ông Tuấn, bị cáo có 5-6 lần chuyển cho Hoàng Văn Hưng tổng số tiền khoảng 1,45 triệu USD.

Tháng 8/2022, Hưng thông báo với ông Tuấn về kế hoạch thay đổi vị trí công tác của Hưng do luân chuyển. Song khi được ông Tuấn hỏi về việc chạy án cho Hằng, Hưng vẫn khẳng định không bị ảnh hưởng gì.

Khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9/2022, Hoàng Văn Hưng thông báo việc của Hằng có sự thuận lợi theo hướng đầu thú, nhưng có thể Lê Hồng Sơn sẽ bị xử lý hình sự. Trước tình thế đó, Hưng hỏi ông Tuấn: "Có quyết tâm cứu Sơn không?".

Lo sợ Sơn vướng lao lý, Nguyễn Thị Thanh Hằng khẳng định phải quyết tâm cứu Sơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc cô ta tự thú. Khoảng đầu tháng 10/2022, Hưng yêu cầu chuyển thêm 350.000 USD và thúc giục Hằng chuyển tiền sớm. Thời điểm đó, Hằng mới chuẩn bị được 250.000 USD, nên ông Tuấn đã tự bỏ ra 100.000 USD của cá nhân để đưa cho điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Sau khi đưa cho Hưng hơn 1,4 triệu USD, Hằng và Sơn vẫn bị cơ quan điều tra gọi lên làm việc và thu thập tài liệu tại công ty của Sơn.

Lo Hằng và Sơn bị xử lý hình sự dù đã đưa thêm 350.000 USD, ông Tuấn liên hệ với Hưng và yêu cầu tiếp tục đưa thêm 350.000 USD.

Cũng theo ông Tuấn, ngày 8/12/2022, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam Lê Hồng Sơn. Giải thích về việc này khi gặp Hằng, Hưng phân trần rằng những căn cứ để cơ quan điều tra bắt Sơn đang non và chứng cứ chưa đầy đủ.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa: "Vậy, bị cáo đã nhận tổng số bao nhiêu tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng?", cựu Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khai đã nhận từ nữ phó tổng giám đốc khoảng 2,65 triệu USD.

Chiều tối 21/7, nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn cho biết, bản thân rất đau xót, ân hận và ăn năn về lỗi lầm của mình.

Ông Tuấn một lần nữa nhắc lại vì thương người, tin người nên đã mắc mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật.

"Với 44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhưng cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu. Bị cáo gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an nhân dân", bị cáo Tuấn nói.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát trong những ngày qua đã phân tích, đánh giá, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo và những tình tiết giảm nhẹ.

Sau cùng, bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất, phù hợp nhất vì hoàn cảnh éo le, tuổi cao, sức khỏe đã yếu, mắc bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản.

"Bị cáo mong được sớm trở về với gia đình để chữa bệnh và chăm sóc mẹ già đã 87 tuổi", ông Tuấn nói thêm.

Anh Văn - Viên Minh