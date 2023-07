Cựu PGĐ Công an Hà Nội nói Hoàng Văn Hưng: Là người tù cũng phải có nhân cách

(VTC News) -

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đối đáp tại toà chiều 21/7.

Chiều 21/7, tại phiên toà xét xử đại án "chuyến bay giải cứu", bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối đáp lại các quan điểm của bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an).

Trình bày trước đó, Hoàng Văn Hưng đặt vấn đề, việc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói rất tâm phục, khẩu phục kết quả điều tra là "một điều bất thường". Hưng phân tích, ông Tuấn trình bày tại tòa đã đưa toàn bộ số tiền 1,85 triệu USD cho bị cáo, nhưng kết luận điều tra chỉ cáo buộc bị cáo nhận 800.000 USD.

"Bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm về số tiền còn lại rất lớn, tại sao lại tâm phục khẩu phục, anh Tuấn phải kêu oan chứ. Điều này chứng minh rằng rõ ràng anh Tuấn chỉ có được chứ không mất trong việc này thì mới tâm phục, khẩu phục", bị cáo Hưng nói.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định việc mình nộp 1,85 triệu USD là tôn trọng pháp luật, tuân thủ theo kết luận của cơ quan điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát.

"Anh Hưng có nói số tiền 1.85 triệu USD tôi đã đưa hối lộ, không lừa đảo mà sao vẫn chấp nhận khắc phục và đặt nghi vấn. Anh Hưng từng là người làm pháp luật mà tôi cảm giác anh ấy không hiểu pháp luật. Tôi nộp khắc phục số tiền đó là vì trong kết luận điều tra và cáo trạng đều nêu rất rõ hành vi phạm tội của tôi là môi giới hội lộ và tôi phải chịu trách nhiệm về số tiền đó.

Tôi nộp với trách nhiệm dân sự, do tôi tôn trọng kết luận điều tra và cáo trạng. Tôi nộp do tôi tuân thủ pháp luật chứ không phải vì tôi nhận tội mình đã lừa đảo chị Hằng. Anh Hưng đừng đánh tráo khái niệm, đừng đánh tráo việc này sang việc khác", bị cáo lý giải.

Bị cáo Tuấn nêu rõ, mình và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn đã khai toàn bộ hành vi một cách khách quan, đúng với những gì thực tế sự thật diễn ra, hoàn toàn không dựng chuyện, đặt điều để hãm hại Hưng.

"Hằng và Sơn là người đưa hối lộ, tôi là môi giới hối lộ. Chúng tôi đã khai báo đầy theo diễn biến thực tế chứ không phải chúng tôi dựng ra", cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Về vấn đề Hưng hướng dẫn Hằng khai nhận, ông Tuấn tiếp tục cho hay, ngay tại buổi gặp gỡ thứ 2, Hằng đã cho Hưng biết toàn bộ quá trình đưa hối lộ để xin cấp phép chuyến bay. Buổi gặp gỡ thứ 3, Hưng hướng dẫn Hằng viết 7 bản tường trình để nộp cho cơ quan điều tra. Bị cáo Tuấn khẳng định: "Việc này đã được Hưng thừa nhận tại buổi đối chất".

Về việc bị cáo Hằng khi đối chất đã thay đổi lời khai, khai rằng bị cáo Tuấn mới là người hướng dẫn khai báo. Bị cáo Tuấn cho rằng bị cáo Hưng đã có hoạt động trấn áp, có lời nói đe dọa.

"Ngay tại phiên tòa, HĐXX đã thấy, Hưng nhiều lần dùng lời nói đe dọa, trấn áp tinh thần tôi và chị Hằng. Tôi thì không có vấn đề gì nhưng với một người phụ nữ làm kinh doanh, không am hiểu pháp luật thì khác, Hưng đã lợi dụng điều đó", bị cáo Tuấn nói.

Liên quan đến việc Hưng phủ nhận toàn bộ việc nhận tiền từ Tuấn để chạy án cho Hằng và Sơn, bị cáo Tuấn nhấn mạnh: "Nếu không có tiền ở giai đoạn đầu thì chị Hằng đã bị bắt từ lâu rồi, không có chuyện tại ngoại đến tận bây giờ và không có chuyện vụ án diễn ra như vậy".

Trong quá trình tranh luận, bị cáo Tuấn đã rất cảm xúc, sử dụng âm lượng lớn, HĐXX phải nhắc nhở bị cáo tiết chế.

"Nói gì thì nói, nhưng phải có căn cứ, phải nói đúng, chứ nói trái với lương tâm, nói trái với đạo đức", bị cáo Tuấn bức xúc nói.

Trước đó ít phút, bị cáo Hoàng Văn Hưng trong phần đối đáp đã bật khóc và liên tục kêu oan.

Về chi tiết này, bị cáo Tuấn bình luận: "Vừa nãy tôi thấy anh Hưng cũng khóc. Tôi không hiểu động cơ khóc là gì, nhưng tôi khẳng định không phải vì oan mà khóc. Đứng trước tòa, đó là những giọt nước mắt cần xem xét. Cần tôn trọng nhân cách của mình, dù là một thằng tù cũng phải có nhân cách, là con người phải có nhân cách".

