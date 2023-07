Cựu tướng Nguyễn Anh Tuấn gửi lời xin lỗi cán bộ, chiến sỹ công an TP Hà Nội

(VTC News) -

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nói lời sau cùng.

Chiều tối 21/7, sau 9 ngày làm việc, phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc phần tranh tụng, trước khi bước vào quá trình nghị án, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Trong phần trình bày của mình, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, bản thân rất đau xót, ân hận và ăn năn về lỗi lầm của mình.

Ông Tuấn một lần nữa nhắc lại vì thương người, tin người nên đã mắc mắc sai lầm dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn.

"Với 44 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, bị cáo cố gắng phấn đấu, rèn luyện nhưng cuối cùng lại vấp ngã khi chuẩn bị nghỉ hưu. Bị cáo gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xin lỗi lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc và toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội vì sai lầm của bị cáo làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an nhân dân", bị cáo Tuấn nói.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát trong những ngày qua đã phân tích, đánh giá, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo và những tình tiết giảm nhẹ.

Sau cùng, bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất, phù hợp nhất vì hoàn cảnh éo le, tuổi cao, sức khỏe đã yếu, mắc bệnh hiểm nghèo ung thư thực quản.

"Bị cáo mong được sớm trở về với gia đình để chữa bệnh và chăm sóc mẹ già đã 87 tuổi", ông Tuấn nói thêm.

Sáng cùng ngày, trong phần đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo, Viện Kiểm đã sát thay đổi quan điểm luận tội với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 5 - 6 năm tù (mức cũ là 6 - 7 năm tù).

Về lý do đề nghị giảm án cho bị cáo Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát cho biết gia đình bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả với số tiền 1,85 triệu USD phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX trả lại 210.000 USD, 146 miếng vàng là tài sản thu giữ cho bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản có 1 tỷ đồng trong ngân hàng cho gia đình bị cáo.

Cũng nói lời sau cùng tối 21/7, bị cáo Nguyễn Quang Linh - cựu Trợ lý Phó Thủ tướng, gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ vì sai phạm của bị cáo đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự của tổ chức, đơn vị và các lãnh đạo trước quần chúng nhân dân.

Bị cáo Nguyễn Quang Linh.

Bản thân bị cáo đã nhận thức được từ rất sớm về sai phạm của bản thân, rất ân hận, hối cải và thành khẩn trước cơ quan điều tra cũng như Viện Kiểm sát.

"Từ khi bị tạm giam, ngay bây giờ và thời gian tới, bản thân bị cáo sẽ tiếp tục rèn luyện bản thân, đạo đức của chính mình và tiếp tục hướng thiện. Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét quá trình công tác, các tình tiết giảm nhẹ mà luật sự bào chữa đã nêu, giảm nhẹ cho bị cáo mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về với xã hội, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc mẹ già", bị cáo nói.

Sáng mai (22/7), HĐXX tiếp tục để các bị cáo thuộc nhóm tội danh đưa hối lộ và môi giới hối lộ nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Anh Văn - Viên Minh