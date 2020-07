Kế hoạch săn hố đen trong Hệ Mặt trời

Thông tin trên được đề cập trong một bài đăng trên kho lưu trữ tài liệu ArXiv.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu gần Trái đất thật sự có một lỗ đen tồn tại, thì có thể phát hiện nó qua sự bùng phát tăng cường xảy ra khi sao chổi từ đám mây tinh vân Oort rơi vào trường hấp dẫn của một vật thể kỳ lạ và bị phá vỡ bởi lực thủy triều.

Hình ảnh mô phỏng về hố đen. (Ảnh: NASA)

Đồng thời, chúng bị nung nóng do ma sát với các luồng khí bị cuốn vào lỗ đen và phát ra bức xạ. Sự bùng phát này có thể được ghi lại bằng các công cụ thiên văn trên mặt đất theo chương trình dự án Legacy Survey of Space and Time tại Đài thiên văn Vera Rubin ở Chile.

Phương pháp này sẽ phát hiện các lỗ đen nhỏ có khối lượng bằng một hành tinh hoặc loại trừ sự tồn tại của chúng bên trong giới hạn của Đám mây tinh vân Oort, bao gồm khoảng một trăm nghìn đơn vị vật thể thiên văn.

Trước đó vào năm 2019, một nhóm các nhà vật lý quốc tế đến từ Anh và Mỹ đưa ra giả thuyết rằng hành tinh thứ chín của Hệ Mặt trời, hay còn gọi là Hành tinh X, thực sự là một lỗ đen nguyên thủy có kích thước bằng một quả bóng tennis hoặc một quả bóng bowling.