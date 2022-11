iPhone 14 Plus trở thành mẫu điện thoại thất bại nhất vì sai lầm nào của Apple?

Theo chuyên viên phân tích Dzhoro Ivanov trên tờ Phone Arena, iPhone 14 là nỗ lực đầu tiên của Apple nhằm hướng tới một mẫu iPhone màn hình lớn nhưng có mức giá rẻ hơn.

Trong vài năm qua, màn hình 6.7 inch chỉ được dành riêng cho những chiếc iPhone Pro Max siêu cao cấp. Tuy nhiên, do dòng iPhone mini không đạt được doanh số ấn tượng nên Apple quyết định thay đổi chiến lược bằng cách loại bỏ mẫu iPhone nhỏ nhất và thay thế bằng phiên bản Plus.

Kết quả hiện tại cho thấy đây dường như là một sai lầm. Theo các báo cáo, iPhone 14 Plus đang hoạt động kém hiệu quả và doanh số bán ra thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Một câu hỏi đang được đặt ra lúc này là: Tại sao iPhone 14 Plus lại thất bại như vậy?

Cần lưu ý rằng, cụm "thất bại" ở đây chỉ đặt trong phạm vi so sánh với các mẫu iPhone khác, bởi trên thực tế iPhone 14 Plus vẫn vượt trội về mặt thương mại so với nhiều sản phẩm smartphone khác trên thị trường nhờ thương hiệu Apple.

Màn hình lớn không hẳn là yếu tố hấp dẫn

Apple đã viện vào lý do doanh số đáng thất vọng của dòng iPhone mini để kết thúc sản phẩm này và chuyển sang các mẫu Plus. Họ mong đợi mẫu iPhone Plus sẽ bán chạy hơn, nhưng đây là một tính toán sai lầm bởi hai mẫu iPhone này chỉ đơn giản là không thể thay thế lẫn nhau.

Ngoài ra, iPhone mini có một điều mà iPhone Plus không có, đó là thị trường riêng. Kích thước mini khiến nó trở nên độc đáo, không chỉ giữa các mẫu iPhone khác mà còn trên toàn thị trường smartphone nói chung.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus. (Ảnh: Phone Arena)

Đối với những người dùng muốn mua một chiếc smartphone cỡ nhỏ và sẵn sàng trả mức giá cao để có được một chiếc máy với hiệu suất hàng đầu thì iPhone mini quả thực là một lựa chọn hoàn hảo dành cho họ.

iPhone 14 Plus không đạt được sự ấn tượng này. Hầu hết các mẫu điện thoại thông minh Android đều có kích cỡ ngang ngửa (hoặc thậm chí lớn hơn) kích cỡ của iPhone Plus. Có rất nhiều thiết bị với màn hình 6.7 inch có mức giá thấp hơn và nhiều ưu điểm hơn do các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android cung cấp.

Mắc kẹt lại với thiết kế cũ

Hiện tại, iPhone 14 (và iPhone 14 Plus) đang ở một vị trí thực sự kỳ quặc. Chúng không được trang bị hầu hết các tính năng nâng cấp mới, năm nay dường như Apple chỉ ưu ái hai mẫu Pro và Pro Max.

(Ảnh: Phone Arena)

iPhone 14 và iPhone 14 Plus không có cảm biến 48MP, bộ xử lý A16, và càng không có Dynamic Island (đảo thích ứng). Trong đó, thay đổi về Dynamic Island thực sự quan trọng. Khi Apple quyết định thay đổi thiết kế sản phẩm của mình, giao diện mới sẽ có xu hướng tồn tại trong một khoảng thời gian kha khá. Điều này có nghĩa nếu mua iPhone 14 hay iPhone 14 Plus, bạn về cơ bản đang mắc kẹt lại với thiết kế cũ hơn.

Cũng chính vì lý do đó mà năm nay, người dùng có quá nhiều sự thúc đẩy để chuyển sang mua mẫu Pro và Pro Max. Và rồi, xu hướng này ngày càng làm suy yếu thị trường của iPhone 14 Plus, nhất là khi xét tới một chi tiết quan trọng khác – Giá cả.

Mức giá thiếu thuyết phục

Cách Apple định giá iPhone 14 Plus khiến quyết định mua mẫu điện thoại này trở thành một quyết định rất kỳ lạ. Bạn phải trả nhiều hơn 100 USD so với mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn để có được iPhone 14 Plus. Vậy tại sao không chi thêm 100 USD nữa và hưởng tất cả các tính năng mới lạ trên iPhone 14 Pro?

(Ảnh: Phone Arena)

Nếu bạn chỉ đơn giản muốn có một chiếc smartphone màn hình lớn cao cấp thì có rất nhiều lựa chọn thay thế tốt hơn, như iPhone 13 Pro Max chẳng hạn. Hơn nữa, không thiếu các mẫu smartphone Android có hiệu suất và thông số kỹ thuật tương đương iPhone 14 Plus nhưng giá rẻ hơn.

Còn nếu bạn là một tín đồ cuồng nhiệt của Apple, rất có thể bạn sẽ sẵn sàng chi một khoản tiền 'khổng lồ' hơn để nhận được chiếc iPhone 14 kích cỡ lớn với hiệu suất tuyệt vời nhất hiện nay, đó là iPhone 14 Pro Max.

(Ảnh: Phone Arena)

Thất bại của iPhone 14 Plus không gây ngạc nhiên

IPhone 14 không phải là chiếc điện thoại thông minh dở tệ, nhưng nó đã phải hứng chịu thất bại ngay từ đầu. Apple đã có sự ưu ái quá rõ rệt cho hai mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max nên kết quả này không gây kinh ngạc.

Nếu xuất hiện ở một thời điểm khác, iPhone 14 Plus có thể sẽ giúp Apple tạo ra bước đột phá nhưng vị thế hiện tại của mẫu máy này đã khiến cho nó chưa đạt được thành công như kỳ vọng.