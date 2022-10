5 điều cần biết về iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus là mẫu iPhone tiêu chuẩn đầu tiên sử dụng màn hình lớn 6.7 inch. Bên cạnh màn hình lớn, thiết bị cũng được cải tiến máy ảnh, hiệu suất… Dưới đây là một số điều cần biết về iPhone 14 Plus.

Pin

Dù màn hình to bằng iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus lại không có các tính năng hiện đại như ProMotion và có thêm không gian cho pin, vì vậy đây là mẫu iPhone tiêu chuẩn pin khỏe nhất. Theo Apple, người dùng có thể xem video 26 tiếng và nghe nhạc tối đa 100 tiếng trên iPhone 14 Plus. Như mọi mẫu iPhone 14 khác, iPhone 14 Plus hỗ trợ MagSafe, sạc 50% trong 30 phút.

Camera

iPhone 14 Plus dùng chung cụm camera với iPhone 14, do vậy, khách hàng không phải “lăn tăn” về khả năng chụp ảnh giữa hai máy. Cả hai đều sử dụng camera chính 12MP độ mở f/1.5, chống rung quang học và camera góc siêu rộng 12MP độ mở f/2.4. Nó còn có đèn flash True Tone, hỗ trợ Deep Fusion, Smart HDR, Photonic Engine và camera selfie tự động lấy nét hoàn toàn mới.

Chip

iPhone 14 và 14 Plus trang bị chip A15 Bionic, tương tự chip của iPhone 13 Pro năm ngoái. Có hai phiên bản chip A15 Bionic: một dùng GPU 4 nhân và một dùng GPU 5 nhân. Chip GPU 5 nhân chỉ dành cho iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, còn iPhone 13 và 13 mini dùng chip GPU 4 nhân.

Với con chip này, Apple cho biết iPhone 14 Plus cung cấp hiệu suất mạnh mẽ khi dùng ứng dụng, game và trải nghiệm thực tế tăng cường. Tất cả iPhone 14 đều thay đổi thiết kế bên trong giúp quản lý nhiệt độ tốt hơn.

Màn hình

Như đã nói ở trên, iPhone 14 Plus dùng màn hình 6.7 inch như 14 Pro Max. Màn hình Super Retina XDR trên thiết bị có mật độ điểm ảnh 458 pixel/inch, độ sáng đối đa 1.200 nit với nội dung HDR, tỉ lệ tương phản 2.000.000:1, True Tone.

Độ bền

Dòng iPhone 14 được bảo vệ bằng vật liệu Ceramic Shield ở phía trước. Ceramic Shield được giới thiệu từ iPhone 12, giúp thiết bị bền hơn khi bị rơi hay trầy xước. Cả 4 mẫu iPhone 14 đều chống nước chuẩn I68, đồng nghĩa chịu được tối đa 30 phút dưới độ sâu 6m.