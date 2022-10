iPhone 14 Plus gia tăng sức hút trước ngày lên kệ

Theo AppleInsider, các mẫu "Pro" mới tiếp tục có doanh số tốt khiến Apple phải đưa ra yêu cầu với đối tác tập trung sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi iPhone 14 có sức mua yếu hơn so với iPhone 13, theo các nhà phân tích JP Morgan.

Tin tốt là iPhone 14 Plus đang có nhu cầu đặt hàng tăng lên so với thời gian trước đây, khiến thời gian giao hàng mẫu iPhone này sẽ chậm hơn ở hầu hết các khu vực. Theo các nhà phân tích tại JP Morgan, nhu cầu iPhone 14 Plus không mạnh như các bản "Pro" nhưng đó là một tín hiệu khả quan đối với chiếc iPhone màn hình lớn giá rẻ trước ngày lên kệ (7/10).

iPhone 14 và iPhone 14 Plus không đắt khách bằng iPhone 13 và iPhone 13 Mini cùng thời điểm năm ngoái. (Ảnh: AppleInsider)

Theo khảo sát của JP Morgan, thời gian giao hàng tại nhà của iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max trung bình ở tất cả các khu vực là 2 ngày, 33 ngày và 40 ngày. So với dòng iPhone 13, thời gian giao hàng của iPhone 14 ngắn hơn, thấp hơn một chú với iPhone 14 Pro và lâu hơn đối với iPhone 14 Pro Max.

Người dùng đặt hàng tại Mỹ sẽ nhận iPhone 14 ổn định trong khoảng thời gian 4 ngày, trong khi iPhone 14 Plus có vẻ sẽ kéo dài hơn. Kết quả này cho thấy các mẫu iPhone mới này được giao sớm hơn so với iPhone 13 và 13 Mini ở cùng giai đoạn, khi lần lượt phải chờ 14 và 20 ngày. Các phiên bản Pro và Pro Max có thời gian giao hàng là 32 ngày và 39 ngày.

Tại cửa hàng, iPhone 14 và 14 Pro có sẵn để nhận trong ngày, trong khi 14 Pro Max phải mất thời gian chờ đợi.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, thời gian giao hàng các mẫu 14 Pro và 14 Pro Max đã tăng lên 36 ngày và 43 ngày. iPhone 14 giao hàng trong 2 ngày, giảm so với 4 ngày vào tuần trước, còn iPhone 14 Plus thì thời gian giao hàng đã không còn vào đúng ngày 7/10 nữa.

Ở Đức và Anh, iPhone 14 được giao hàng vào ngay ngày hôm sau, trong khi iPhone 14 Plus được hẹn giao đúng ngày lên kệ. Như vậy, cả iPhone 14 và iPhone 14 Plus đều có sức hút kém so với iPhone 13 và iPhone 13 Mini cùng thời điểm năm 2021. Các bản "Pro", thời gian giao hàng có tăng không đáng kể tại Đức và gần như vẫn vậy tại Anh.

Đối với dòng Watch Series, nhu cầu mạnh mẽ của Apple Watch Ultra đang dẫn đầu với thời gian giao hàng 26 ngày, giảm so với 30 ngày một tuần trước. Apple Watch Series 8 cũng đang có sức hút tốt với thời gian giao hàng 16 ngày, giảm so với 19 ngày của tuần trước. Trong khi Apple Watch SE đã giảm từ 8 ngày xuống còn 6 ngày.