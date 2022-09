iPhone 14, Apple Watch mới có thể cứu mạng người dùng nhờ tính năng đặc biệt

(VTC News) -

Tại sự kiện Far Out diễn ra vào rạng sáng 8/9, Apple công bố một loạt sản phẩm công nghệ mới, gồm iPhone 14 series, AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 và Apple Watch Ultra. Theo CNBC, bên cạnh các tính năng được giới phân tích đề cập đến trước sự kiện, các sản phẩm mới của Apple còn hướng đến việc bảo vệ an toàn cho người dùng.

Điều này thể hiện rõ qua các tính năng như liên lạc Emergency SOS thông qua kết nối vệ tinh trên iPhone 14 series hay Crash Detection của thế hệ Apple Watch mới đều hỗ trợ người dùng trong các tình huống khẩn cấp.

Cuộc gọi khẩn cấp qua vệ tinh

Emergency SOS (cuộc gọi khẩn cấp) là một tính năng an toàn mới, thực hiện thông qua kết nối vệ tinh trên iPhone 14 series. Nó cho phép người dùng liên lạc đến các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, ngay cả khi ở ngoài khu vực phủ sóng di động hoặc Wi-Fi.

Apple tạo ra dịch vụ giúp người dùng thông báo vị trí điện thoại khi di chuyển. Bạn có thể đưa ra đề nghị khẩn cấp bằng cách trả lời câu hỏi theo mẫu thiết kế sẵn, nhắn tin hoặc kết nối cuộc gọi trực tiếp đến trung tâm cứu hộ.

Các tính năng bảo vệ an toàn trở thành một trọng tâm trong hệ sinh thái của Apple. (Ảnh: CNBC)

Apple sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ này trong 2 năm đầu. Công ty chưa thông báo mức giá trong giai đoạn tiếp theo cũng như phạm vi áp dụng.

Phát hiện tai nạn khi lái xe

Một tính năng an toàn khác được Apple đưa vào iPhone 14 series và loạt Apple Watch Series 8 là Crash Detection (phát hiện tai nạn). Nó được phát triển từ Fall Detection có sẵn trên phiên bản Apple Watch Series 4 trở về sau.

Tính năng này đã xuất hiện từ trước trên một số thiết bị khác, chẳng hạn điện thoại Pixel của Google. Tuy nhiên, đây là lần đầu nó có mặt trong các sản phẩm do Apple phát hành.

Crash Detection có thể phát hiện các va chạm xảy ra ở phía trước, 2 bên, từ phía sau ở hầu hết loại phương tiện phổ biến và chỉ hoạt động khi người dùng lái xe.

Apple Watch có thêm tính năng phát hiện tai nạn khi người dùng lái xe. (Ảnh: CNBC)

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, nó sẽ tự động kết nối đến các dịch vụ cứu hộ hoặc các số liên hệ khẩn cấp được thiết lập trước và thông báo vị trí của người dùng.

Cùng với các tính năng an toàn chung, người dùng Apple Watch Ultra có thêm quyền truy cập vào một loạt các tính năng an toàn được thiết kế cho các điều kiện khắc nghiệt.

Chẳng hạn, Apple thiết kế lại ứng dụng La bàn để người đeo có thể dò lại các bước đi và đánh dấu vị trí của mình. Những người lặn biển giải trí có thể tải xuống ứng dụng Oceanic+ để truy cập vào các cảnh báo nguy hiểm từ thiết bị lặn biển tiên tiến, những vị trí cần phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

Apple Watch Ultra cũng có một còi báo động với âm lượng lên đến 86 decibel, có thể nghe thấy trong khoảng cách gần 183 m, hữu dụng trong trường hợp người dùng bị lạc hoặc mắc kẹt tại khu vực hiểm trở và cần những người ở gần giúp đỡ.