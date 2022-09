Giá iPhone 14 chính hãng dự kiến từ 23 triệu đồng

(VTC News) -

iPhone 14 Plus được nhiều kỳ vọng từ các đại lý chính hãng.

Theo nhiều AAR, loạt iPhone 14 chính hãng nhiều khả năng sẽ được mở bán tại Việt Nam sớm nhất từ đầu tháng 10 và giá không có sự thay đổi đáng kể so với các model ra mắt năm ngoái. Trong đó, mức thấp nhất thuộc về iPhone 14 với giá tham khảo 22,99 triệu đồng (128 GB) và cao nhất là iPhone 14 Pro Max dung lượng 1 TB với 49,99 triệu đồng.

Cụ thể, hệ thống Di Động Việt, HNam Mobile đưa báo giá dự kiến iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max với phiên bản tiêu chuẩn (128 GB) lần lượt từ 22,99 triệu đồng, 25,99 triệu đồng, 28,99 triệu đồng và 30,99 triệu đồng. Năm nay không còn phiên bản dung lượng 64 GB như trước. iPhone 14 và 14 Plus có dung lương cao nhất 512 GB, trong khi bộ đôi Pro có thể lựa chọn tối đa tới 1 TB bộ nhớ trong. Mẫu iPhone 14 Pro Max 1 TB tại đây dự kiến 46,99 triệu đồng.

Trong khi đó, hệ thống FPT Shop công bố mức tham khảo của iPhone 14 tiêu chuẩn là 24,99 triệu đồng, iPhone 14 Plus từ 27,99 triệu đồng và 2 model con lại lần lượt 30,99 triệu đồng, 33,99 triệu đồng. Giá cao nhất tại đơn vị đưa ra thuộc về chiếc iPhone 14 Pro Max bản 1 TB lên tới 49,99 triệu đồng.

Một AAR khác là CellphoneS cũng chào mức giá tương tự với FPT Shop.

Bảng giá đưa ra hiện tại mới là dự kiến và có thể thay đổi tùy theo chính sách phân phối của Apple dành cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, sự chênh lệch còn đến từ chế độ ưu đãi, hậu mãi của từng đơn vị để gia tăng trải nghiệm mua sắm của người dùng.

Theo anh Nguyễn Lạc Huy - đại diện hệ thống CellphoneS, iPhone 14 có giá khởi điểm thấp hơn 30 USD so với iPhone 13 khi ra mắt, và giá 14 Pro/Pro Max chỉ tương đương với giá 13 Pro/Pro Max. Đây được cho là 1 điều tương đổi bất ngờ và thể hiện sự quyết tâm của Apple khi đã có nhiều đồn đoán về việc iPhone 14 có giá tăng so với trước đó.

"iPhone 14 plus là dòng sản phẩm mới nằm giữa phân khúc giá 14 và 14 pro (799 USD và 999 USD). Đây là 1 sự bổ sung rất hợp lý khi mà ở thế hệ cũ, người dùng mua bản 13 Pro Max có mức giá khá cao, tuy nhiên không phải ai cũng có nhu cầu về chip mới nhất và camera. Mẫu 14 Plus tạo ra nét khác biệt khi cấu hình tốt, camera vừa đủ nhưng cải thiện rất tốt về màn hình và thời lượng pin. Dự kiến doanh số iPhone 14 plus sẽ cao hơn iPhone 14 khoản 50%. Bản Mini bị khai tử được cho là hợp lý vì doanh số dòng này luôn nằm vị trí bét bảng", anh Lạc Huy nhận định.

Bảng giá dự kiến của một AAR tại Việt Nam.

Theo dõi xuyên suốt sự kiện Apple 2022, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động, Hệ thống FPT Shop & F.Studio đánh giá về sản phẩm iPhone mới: "Việc thay đổi trên iPhone mới dù chỉ là một chi tiết nhỏ đối với Apple ở quy mô sản xuất 'khủng' là điều không hề dễ dàng. Nên nâng cấp thay đổi màn hình từ tai thỏ sang đục lỗ trên iPhone 14 là một nỗ lực đột phá và tạo sự khác biệt về nhận diện cũng như trải nghiệm sau 5 đời máy kể từ iPhone X. Với xu hướng được định hình ngày càng rõ ràng trong việc yêu thích sử dụng màn hình lớn, đặc biệt với khách hàng người Việt, thì bỏ iPhone Mini và ra mắt dòng sản phẩm iPhone Plus màn hình lớn tương đương mẫu Pro Max tiền nhiệm cùng mức giá hợp lý hơn chắc chắn là một chiến lược hay của Apple, được phần lớn khách hàng đón nhận. Và đây cũng là dòng sản phẩm ẩn số của Apple trong năm nay".

Ông Kha cũng dự đoán, iPhone mới sẽ tiếp tục tạo sức hút lớn tại thị trường Việt Nam, tạo một nhu cầu lớn về nâng cấp đối với những khách hàng đang dùng iPhone đời cũ và mua mới đối với những khách hàng lần đầu dùng iPhone vì sự đổi mới trong thiết kế, thời thượng về màu sắc và đặc biệt dòng sản phẩm màn hình lớn, giá hợp lý như iPhone 14 Plus. "Với hệ thống FPT Shop, doanh số bán iPhone mới năm nay được kỳ vọng sẽ tăng từ 50% - 100%", lãnh đạo đơn vị nói.

Chia sẻ về iPhone 14 series, bà Phùng Phương - đại diện truyền thông Di Động Việt cho biết: "Người dùng luôn kỳ vọng vào những thay đổi dù là nhỏ nhất của Apple, do vậy việc nâng cấp đáng kể về camera trên iPhone 14 series nhiều khả năng sẽ tạo được hiệu ứng tốt trong thị trường. Đồng thời, việc thay đổi màn hình từ tai thỏ sang viên thuốc biến hoá linh động qua nhiều hoạt động khác nhau từ tính năng Dynamic Island cũng cho thấy Apple luôn nỗ lực để mang đến những đột phá trong trải nghiệm. Với dấu hiệu thị trường đang chờ đợi và kỳ vọng lớn vào iPhone 14, dự kiến lượng quan tâm dành cho series này tăng 30 - 35% so với thế hệ tiền nhiệm".

Vị đại diện đánh giá việc loại bỏ phiên bản iPhone Mini cũng là điều hợp lý, khi thị phần của các smartphone màn hình lớn đang ngày càng nhiều, xu thế chọn smartphone màn hình nhỏ không còn phù hợp, ngay cả với người dùng Việt Nam.