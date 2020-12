Họp báo lớn thường niên của Tổng thống Putin có nhiều thay đổi

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, cuộc họp năm nay được tổ chức với một số nét khác biệt. Họp báo lớn là sự kiện truyền thống hàng năm được tổ chức ở Nga với sự tham gia của đông đảo các phóng viên Nga và quốc tế. Năm nay, do dịch COVID-19 vẫn diễn biến căng thẳng ở tất cả các khu vực của đất nước, nên sự kiện này sẽ được tổ chức theo chế độ hội nghị truyền hình. Tổng thống Nga V.Putin sẽ liên lạc từ dinh thự của ông ở Novo-Ogaryovo.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: iz.ru)

Khoảng 800 nhà báo đã đăng ký tham dự. Đây là số lượng ít hơn rất nhiều so với các năm trước, do Ban Tổ chức đã hạn chế số người đăng ký đối với các báo in và báo điện tử, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Các nhà báo sẽ làm việc ở chế độ "một phần từ xa". Ở Matxcơva, theo truyền thống, họ sẽ làm việc ở Hội trường của Trung tâm Thương mại Quốc tế. Ngoài ra, các phóng viên của các cơ quan truyền thông ở các vùng của Nga sẽ có thể tham gia họp báo mà không ra khỏi khu vực của mình. Để kết nối với Matxcơva, có các địa điểm chuyên biệt được bố trí tại 8 thành phố, gồm: Tula, St.Petersburg, Rostov-na-donu, Stavropol, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Novosibirsk và Vladivostok.

Thêm một điểm khác biệt nữa, đó là năm nay, cuộc họp báo sẽ được bổ sung các yếu tố của “Đường dây trực tiếp”. Không chỉ các nhà báo, mà bất kỳ người dân Nga nào cũng có thể liên hệ với nguyên thủ quốc gia thông qua tổng đài, trang web chuyên biệt “Matxcơva-Putinu”, hoặc tải ứng dụng dành cho điện thoại di động. Cũng có một điểm được trang bị đặc biệt ở Matxcơva, nơi các tình nguyện viên của “Mặt trận nhân dân toàn Nga” sẽ làm việc.

Họ sẽ tạo cơ hội cho người dân đặt câu hỏi hoặc tin nhắn thoại thông qua ứng dụng dành cho điện thoại di động. Trong những ngày vừa qua, trước thềm cuộc họp báo, tất cả các thông điệp gửi đến đều được các tình nguyện viên xem xét và chia theo chủ đề. Nếu các vấn đề có thể được giải quyết ở cấp địa phương, mà không cần sự can thiệp của nguyên thủ quốc gia, thì chúng sẽ được gửi đến các cơ quan hữu quan.

Thông qua việc tiếp nhận các câu hỏi của người dân, cũng như nhận định của các chuyên gia, chủ đề được quan tâm hơn cả trong cuộc họp báo năm nay là đại dịch và mọi thứ liên quan như vaccine, tiêm chủng, thuốc men, thanh toán cho bác sĩ và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc y tế, chính sách trợ cấp cho người dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Các chủ đề truyền thống cũng không thể bỏ qua, đó là đường xá, lương hưu, trợ cấp xã hội, giá cả thực phẩm…

Năm 2019, cuộc họp báo của Tổng thống V.Putin kéo dài hơn 4 giờ. Nhà lãnh đạo Nga đã trả lời 77 câu hỏi của các nhà báo. Tổng cộng, 1.895 đại diện của các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài đã đăng ký tham dự. Khi đó, như thường lệ, tất cả các vấn đề quốc tế và chính trị, kinh tế- xã hội trong nước mang tính thời sự đều được thảo luận.