Nga nói gì trước tin Tổng thống Putin có 'gia đình bí mật'?

Phát biểu trước báo giới hôm 26/11, người phát ngôn điện Kremlin - Dmitry Peskov nói đã xem thông tin và cho rằng nó chỉ là tin lá cải.

"Không có gì đặc biệt và cũng không đáng được bình luận", ông Peskov nói.

Vài ngày trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Putin nói đây là lần đầu tiên ông nghe nói về người phụ nữ mà báo chí đề cập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Hôm 25/11, trang Proekt của Nga đăng tải bài báo nói ông Putin có một con gái vào năm 2003 ở nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Câu chuyện này sau đó được hàng loạt tờ báo nước ngoài khai thác lại như Times of London, Daily Mail, New York Post và The Moscow Times.

Theo Proekt, con gái của ông Putin có tên là Elizaveta là con của nhà lãnh đạo Nga với một phụ nữ từng quen biết với ông từ những năm 1990.

Proekt khẳng định Elizaveta có ngoại hình rất giống ông Putin nhưng lại không cung cấp bất cứ hình ảnh nào với lý do riêng tư.

Ông Putin là người rất kín tiếng trong đời sống cá nhân. Hai cô con gái của ông với người vợ trước Lyudmila rất hiếm khi xuất hiện trên truyền thông.

Năm 2017, ông Putin khoe với đạo diễn Oliver Stone rằng mình đã lên chức ông ngoại. Người cháu mà Tổng thống Nga nhắc đến là con của cô con gái cả Maria.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận bản thân hiếm có thời gian chơi đùa cùng cháu ngoại vì công việc bận rộn.