Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 14 khai mạc trực tuyến tại Hà Nội

Ngày 9/12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 14. Đây là sự kiện quan trọng hàng đầu trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự của ASEAN do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, do điều kiện dịch COVID-19, Hội nghị ADMM lần này tổ chức dưới hình thức trực tuyến, song không ảnh hưởng đến chất lượng hợp tác quốc phòng trong ASEAN, mà còn thể hiện sự ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp mới.

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chào mừng. (Ảnh: Minh Tuấn)

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nhiều quốc gia và khu vực. Bên cạnh đó nhiều thành viên trong khu vực Đông Nam Á phải hứng chịu liên tiếp thiên tai, bão lụt. Hòa bình, ổn định của khu vực lại càng mong manh hơn trước nguy cơ khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, an ninh mạng và an ninh nguồn nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, trong hoàn cảnh khó khăn, ASEAN đã thể hiện tinh thần “gắn kết”, “chủ động thích ứng" theo đúng chủ đề Năm ASEAN 2020.

“Mặc dù nhiều hoạt động bị hoãn hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, nhưng chúng ta lại chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống COVID-19 với kết quả cụ thể là một loạt các sảng kiến như Quỹ ASEAN về ứng phó COVID-19, Kho dự trữ vật tư y tế ASEAN, Kế hoạch tổng thể phục hồi ASEAN hậu COVID-19 đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực quốc phòng, mặc dù Bộ Quốc phòng và quân đội là lực lượng nòng cốt trong nỗ lực chung của chính phủ mỗi nước trong phòng, chống dịch COVID-19. ASEAN vẫn duy trì được đà hợp tác quốc phòng, thông qua việc sử dụng sáng tạo các nền tảng kỹ thuật số phục vụ thông tin liên lạc và thực hiện các cuộc họp trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị ADMM lần thứ 14 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Tuấn)

Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở Tuyên bố của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về hợp tác quốc phòng về phòng chống dịch bệnh tháng 2/2020, các nước đã đẩy mạnh hợp tác phòng chống COVID-19 thông qua việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế, hợp tác kiểm soát di chuyển xuyên biên giới, hợp tác phát triển bộ xét nghiệm, vaccine... và đã tổ chức thành công diễn tập xử lý tình huống trực tuyến về phòng chống COVID-19 của Lực lượng Quân y ASEAN vào tháng 5/2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định, hội nghị ADMM có ý nghĩa rất quan trọng khi các nước sẽ cùng nhau xem xét, thông qua một loạt các sáng kiến tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN, Kế hoạch hoạt động 3 năm của ADMM giai đoạn 2020-2022. Và đặc biệt là Tuyển bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.