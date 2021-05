Học phí các trường quốc tế ở Hà Nội năm học 2021-2022 thế nào?

Học phí trường Quốc tế Hà Nội (HIS) tăng khoảng 3,5-4%. Trong đó, bậc mầm non tăng từ 383,04 triệu đồng lên 396,48 triệu đồng. Mức học phí lớp 1-5 cho năm học 2021-2022 là 489-497,76 triệu đồng trong khi mức thu năm 2020-2021 là 472,44-478,56 triệu đồng. Học phí lớp 6-8 tăng từ 520,2 lên 538,44 triệu đồng. Chênh lệch học phí giữa hai năm học đối với lớp 9-10 là 564,24 và 584,64 triệu đồng, lớp 11-12 là 614,4 và 636 triệu đồng. Như vậy, HIS tăng học phí nhiều nhất 21,6 triệu đồng. (Ảnh: HIS)