Học phí ĐH Tôn Đức Thắng gần 50 triệu đồng/năm có cao không?

Theo đó, trường chia mức thu học phí trung bình theo 3 nhóm. Trong đó, Dược học là ngành duy nhất tại trường ĐH Tôn Đức Thắng có mức thu học phí cao nhất, lên đến 46 triệu đồng/năm. Kế đến là mức 24 triệu đồng/năm, mức thấp nhất là 20,5 triệu đồng/năm.

Ba mức cũ của năm học trước lần lượt là 19,5 triệu đồng, 24 và 40 triệu đồng. Như vậy ĐH Tôn Đức Thắng tăng học phí ở cả 3 mức.

Nói về mức tăng học phí của một số trường năm nay, ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng, khi các trường tự chủ thì học phí sẽ tăng lên, trường sẽ đảm bảo vấn đề vận hành tốt hơn khi không còn ngân sách Nhà nước hoặc chỉ có một phần.

"Mức học phí của các trường tự chủ hiện nay từ 20-25 triệu/năm là không cao. Bởi vì do lâu nay là thấp rồi, thì bây giờ tăng lên nên nhiều người thấy cao. Các trường tự chủ ví dụ như Bách Khoa, Kinh tế - Luật, ĐH Tôn Đức Thắng, học phí mức 20-25 triệu/năm là bình thường. So với các trường hiện nay thì hoàn toàn không cao, đó là mức rất ổn. ĐH Tôn Đức Thắng tăng lên khoảng 46triệu/năm (ngành Dược học) so với hiện tại cũng 40 triệu/năm rồi, là bình thường, như UEF (ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM) cũng 60 triệu/năm rồi", ông Nam nói.

ĐH Tôn Đức Thắng công bố mức học phí 24 triệu đồng/năm đối với các ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và Đô thị, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động.

Nhóm thứ ba, trường có mức thu 20,5 triệu đồng/năm, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc), Kế toán, Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và lữ hành, Việt Nam học – chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch, Toán ứng dụng, Thống kê, Quản lý thể dục thể thao, Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quan hệ lao động, Tài chính - Ngân hàng, Luật.

Ngoài ra, ĐH Tôn Đức Thắng còn quy định các mức học phí riêng cho ngành golf với mức cao nhất lên tới hơn 32 triệu đồng/kỳ.

Nhà trường cũng cho biết mức học phí tạm thu của sinh viên nhập học (năm 2021) từ 10,5 đến 23 triệu đồng, tùy theo nhóm ngành trên.

Năm 2021, trường ĐH Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu trình độ đại học cho 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 17 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học hai năm đầu tại cơ sở và 12 ngành chương trình đại học du học luân chuyển campus.