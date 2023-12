Hoạt động của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam

(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13/12.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dự kiến, tại Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Lễ đón, Hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các hoạt động khác.

Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước vào tối ngày 12/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ 3 của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, trước đó là vào các năm 2015, 2017 và Việt Nam là quốc gia thứ 2 ông Tập Cận Bình công du trong năm nay mà không kết hợp các hoạt động đa phương.

Trước đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10-2/11/2022 đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại ASEAN lớn nhất của Trung Quốc và lớn thứ 4 thế giới sau Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm ngoái, thương mại hai chiều đạt 175,6 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại giảm 12% so với cùng kỳ xuống còn 89,1 tỷ USD. Thâm hụt thương mại của Việt Nam với Trung Quốc trong kỳ là 27,4 tỷ USD, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về đầu tư, Trung Quốc đứng thứ sáu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam, với 3.791 dự án còn hiệu lực, vốn trên 25 tỷ USD tính đến ngày 20/6/2023.

Trung Quốc là nguồn khách lớn nhất đến Việt Nam trong nhiều năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2019, Việt Nam đón hơn 5,8 triệu du khách Trung Quốc, chiếm 1/3 tổng lượng khách nước ngoài đến cả nước.